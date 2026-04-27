Від арешту активів до нових ліній: "Вінницяпобутхім" перезапускає виробництво (ФОТО)

Після кількох років простою підприємство "Вінницяпобутхім", яке відоме брендом прального порошку "Вухастик", робить перезапуск виробництва. Кількість працівників вже зросла з 16 до 100 осіб, а головною метою є вихід на потужність 6000-7000 тонн порошку на місяць.

Як пише Delo.ua, про це повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський

За його словами, з 2022 року це підприємство пройшло шлях від повної зупинки та конфіскації у російських підсанкційних власників до АРМА, роботи під контролем управителя, передачі до Фонду держмайна та, зрештою - приватизації. Власниками стали українські підприємці, відомі створенням успішних торгових мереж Eva та Varus, Руслан Шостак та Валерій Кіптик.

Поточний стан

На заводі функціонують три виробничі лінії, до яких планується додати ще три нові одиниці обладнання. Це необхідно для конкуренції з іноземними компаніями, оскільки частка імпорту на українському ринку побутової хімії становить 70%. Проєктна потужність заводу розрахована на 6000-7000 тонн пральних порошків щомісяця.

"Зараз на імпорт припадає 70% українського ринку побутової хімії. Тобто боротися є за що. Якщо вдасться вивести завод на проектну потужність 6-7 тисяч тонн пральних порошків на місяць, іноземним конкурентам доведеться потіснитися", — зазначив Кисилевський.

Зміна складу продукції

До 2022 року частка російських складових у продукції підприємства сягала 80%. Після перезапуску власники повністю змінили логістику сировини. На сьогодні склад продукції виглядає так:

50% — компоненти українського походження;

50% — сировина від партнерів з Європейського Союзу.

Держпідтримка та інвестиції

"Партнерство з великими торговими мережами відкриває перед промисловим виробником непогані перспективи розвитку. Але зараз воно переживає дуже складний період відновлення, який потребує сотень мільйонів гривень інвестицій", — зазначив нардеп.

Він додав, що інструменти політики "Зроблено в Україні" можуть сприяти розвитку підприємства, зокрема гранти на переробку, програма "Національний кешбек", пільгове кредитування "5-7-9" тощо.

"Впевнений, що повний перезапуск "Вінницяпобутхім" — справа часу", — резюмував Кисилевський.

Про виробника

ПрАТ "Вінницяпобутхім" — одне з провідних виробників побутової хімії в Україні. Вінницький завод має 12 промислових ліній. Це підприємство раніше належало російському олігарху Володимиру Плесовських і його компанії "Невская косметика" з Санкт-Петербургу. АРМА отримало арештовані активи підприємства "Вінницяпобутхім" у вересні 2022 року.

У грудні того ж року за підсумками конкурсу з відбору управителя над арештованими активами "Вінницяпобутхіму" перемогло ТОВ "Крайтекс-Сервіс". У квітні 2023 року рішення про передачу "Вінницяпобутхіму" в управління "Крайтекс-Сервіс" було схвалене також Антимонопольним комітетом.

Тоді засіб для прання "Ушастий нянь", виробництвом якого було відоме підприємство, був "українізований" і став "Вухастиком".

"Вінницяпобутхім" виробляє дитячу косметику та побутову хімію під торговельними марками "Вухастик", Sarma, "Лотос-М", "Макс", Pride, Polar Shine.

У вересні 2024 року АРМА передало "Вінницяпобутхім" до Фонду державного майна України для подальшої реалізації на аукціоні. А той у лютому 2025 року розпочав підготовку заводу до приватизації.

У листопаді минулого року Антимонопольний комітет дозволив ТОВ "Афіна-Груп" набути контроль над ПрАТ "Вінницяпобутхім".