У Вінниці запустили єдину в Україні баштову лінію з виробництва прального порошку

Компанія AFINA Group відновила роботу баштової лінії з виробництва пральних порошків на заводі “Вінницяпобутхім”. Це єдина діюча в Україні установка такого типу, яка дає змогу виготовляти до 95 тонн прального порошку за одну виробничу зміну.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення пресслужби компанії.

У Вінниці відновили виробництво пральних порошків

Башта заввишки 44 метри є однією з найбільших споруд такого типу в країні. У виробництві використовується метод розпилювального сушіння, що дозволяє отримувати порошок із пористими гранулами, які швидко розчиняються у воді та забезпечують ефективне прання.

Планова потужність лінії становить до 95 тонн сухого прального порошку за зміну. Такий обсяг еквівалентний пранню понад 3,8 млн кілограмів білизни.

Технологічний процес включає дозування компонентів, приготування суміші, розпилення у верхній частині башти, сушіння гарячим повітрям, охолодження, додавання складників і фасування готової продукції.

У компанії зазначають, що запуск башти є важливою подією, адже відновлює роботу виробничих потужностей, які тривалий час були ключовими для української галузі побутової хімії. AFINA Group планує й надалі розвивати виробництво та інвестувати в технології в Україні.

Про виробника

ПрАТ "Вінницяпобутхім" - одне з провідних виробників побутової хімії в Україні. Вінницький завод має 12 промислових ліній. Це підприємство раніше належало російському олігарху Володимиру Плесовських і його компанії "Невская косметика" з Санкт-Петербургу. АРМА отримало арештовані активи підприємства "Вінницяпобутхім" у вересні 2022 року.

У грудні того ж року за підсумками конкурсу з відбору управителя над арештованими активами "Вінницяпобутхіму" перемогло ТОВ "Крайтекс-Сервіс". У квітні 2023 року рішення про передачу "Вінницяпобутхіму" в управління "Крайтекс-Сервіс" було схвалене також Антимонопольним комітетом.

Тоді засіб для прання "Ушастий нянь", виробництвом якого було відоме підприємство, був "українізований" і став "Вухастиком".

"Вінницяпобутхім" виробляє дитячу косметику та побутову хімію під торговельними марками "Вухастик", Sarma, "Лотос-М", "Макс", Pride, Polar Shine.

У вересні 2024 року АРМА передало "Вінницяпобутхім" до Фонду державного майна України для подальшої реалізації на аукціоні. А той у лютому 2025 року розпочав підготовку заводу до приватизації.

У листопаді минулого року Антимонопольний комітет дозволив ТОВ "Афіна-Груп" набути контроль над ПрАТ "Вінницяпобутхім".