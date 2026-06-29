Гетманцев указал на риски тенизации охранного бизнеса

В сфере охранных услуг выявлены признаки уклонения от налогообложения и использования зарплатных схем. По оценкам экспертов отрасли, уровень уплаты НДС ниже 12% может свидетельствовать о рисках минимизации налогов, а более 60% крупнейших охранных компаний декларируют зарплаты ниже среднерыночных.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на главу парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данилу Гетманцеву.

По его словам, охранная отрасль стала одним из главных объектов внимания во время конференции "Детинизация – новые тренды 2026: ритейл, строительство, электроника, охрана" из-за высоких рисков уклонения от уплаты налогов.

По оценкам экспертов рынка, компании, уплачивающие НДС на уровне менее 12%, могут использовать схемы минимизации налоговых обязательств.

Кроме того, в отрасли фиксируются признаки использования неполной занятости и выплаты заработной платы "в конвертах". По данным Work.ua, средняя зарплата в охранной сфере составляет около 20 тыс. грн. В то же время, более 60% работодателей из ТОП-50 охранных компаний декларируют средний уровень оплаты труда ниже этой отметки.

Еще одной тенденцией, на которую обратили внимание участники рынка, является одновременно рост средней зарплаты и сокращение численности персонала в отдельных компаниях. По словам Гетманцева, это может свидетельствовать о манипулировании финансовыми показателями.

Заметим, около 1,9 млн украинцев ежегодно получают зарплаты "в конвертах", а суммарный доход по таким схемам составляет около 250 млрд грн. Несмотря на цифровизацию налоговой службы, риск-ориентированный подход к проверкам и политику государства на детенизацию, схема "зарплат в конвертах" только растет и стала самой распространенной среди "серых" схем.