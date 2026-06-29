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Гетманцев вказав на ризики тінізації охоронного бізнесу

Гетманцев вказав на ризики тінізації охоронного бізнесу
Гетманцев вказав на ризики тінізації охоронного бізнесу

У сфері охоронних послуг виявлено ознаки ухилення від оподаткування та використання зарплатних схем. За оцінками експертів галузі, рівень сплати ПДВ нижче 12% може свідчити про ризики мінімізації податків, а понад 60% найбільших охоронних компаній декларують зарплати нижчі за середньоринкові.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на голову парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

За його словами, охоронна галузь стала одним із головних об’єктів уваги під час конференції "Детінізація – нові тренди 2026: рітейл, будівництво, електроніка, охорона" через високі ризики ухилення від сплати податків.

За оцінками експертів ринку, компанії, які сплачують ПДВ на рівні менше ніж 12%, можуть використовувати схеми мінімізації податкових зобов’язань.

Крім того, у галузі фіксуються ознаки використання неповної зайнятості та виплати заробітної плати "в конвертах". Згідно з даними Work.ua, середня зарплата в охоронній сфері становить близько 20 тис. грн. Водночас понад 60% роботодавців із ТОП-50 охоронних компаній декларують середній рівень оплати праці нижче цієї позначки.

Ще однією тенденцією, на яку звернули увагу учасники ринку, є одночасне зростання середньої зарплати та скорочення чисельності персоналу в окремих компаніях. За словами Гетманцева, це може свідчити про маніпулювання фінансовими показниками.

Зауважимо, близько 1,9 млн українців щороку отримують зарплати "в конвертах", а сумарний дохід за такими схемами становить близько 250 млрд грн. Попри цифровізацію податкової служби, ризик-орієнтований підхід до перевірок і політику держави на детінізацію, схема "зарплат у конвертах" лише зростає та стала найпоширенішою серед "сірих" схем.

Автор:
Тетяна Гойденко