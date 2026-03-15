Около 1,9 млн украинцев получают зарплаты "в конвертах", бюджет теряет 250 млрд грн — исследование

Около 1,9 млн украинцев каждый год получают зарплаты "в конвертах", а суммарный доход по таким схемам составляет около 250 млрд грн. Несмотря на цифровизацию налоговой службы, риск-ориентированный подход к проверкам и политику государства на детенизацию, схема "зарплат в конвертах" только растет и стала самой распространенной среди "серых" схем.

Как информирует Delo.ua, об этом пишет в колонке координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы, ассоциированный эксперт CASE Украина Олег Гетман, ссылаясь на исследование Iset.

Основная причина – чрезмерная нагрузка на фонд оплаты труда, которая продолжает расти. За прошлый год ставки существенно выше целевых показателей: эффективная нагрузка достигла 53% от фонда оплаты труда, тогда как оптимальным считают 20%.

Объемы неофициальной занятости

До начала войны, по данным Госстата, около 3 млн. украинцев работали неофициально, что составило почти 20% занятых в возрасте 15–70 лет.

После начала полномасштабного вторжения доля неофициально занятых несколько снизилась: по данным репрезентативного опроса ЮНИСЕФ 2024 года, неофициально по найму работают около 14% работников, а индивидуально без оформления – еще 4%, приблизительно 18%.

Всего в экономике Украины на официальных условиях работают 7,6 млн. наемных работников и почти 1,5 млн. ФЛП, вместе 9,1 млн. человек.

Потери бюджета

Неофициально занятые по найму получили за год более 250 млрд. грн. дохода, что потенциально могло бы обеспечить 125 млрд. грн. налогов. По оценкам "верхнего предела", эти доходы могли достигать 400 млрд грн, с возможными налоговыми поступлениями около 200 млрд грн.

Схема "минималка+конверт" оказалась особенно распространенной: около 650 тыс. работников получают официально минимальную зарплату, а остальные доплачивают неофициально. Потери бюджета по таким схемам оцениваются примерно от 25 до 53,5 млрд. грн. в год, а общие недополученные налоги от всех неофициальных зарплат – от 150 до 253 млрд. грн. ежегодно.

Отрасли с высоким уровнем "теневых" зарплат

Больше схемы применяются в розничной торговле. Здесь средние зарплаты в топ-50 сетях колеблются от 8 до 60 тыс. грн в месяц, что свидетельствует о значительном использовании конвертов. Если в 2021 году потери бюджета от розничного сектора составляли 13 млрд грн, то в 2024 они достигли 37,2 млрд грн.

Теневая занятость растет как реакция на высокие налоги и административное давление. В условиях войны это критически влияет на оборонный бюджет.

В прошлом году председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев заявил, что Украина ежегодно недополучает миллиарды гривен налогов из-за теневых схем, использующих отдельные бизнесы в сфере продуктового ритейла – выплату зарплат в "конвертах" и искусственное дробление бизнеса на ФЛП.