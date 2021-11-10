Ferrexpo и Vodafone запустили частную LTE-сеть для "умного" управления производством

Компания "Vodafone Украина" и группа Ferrexpo начали инновационный проект по строительству "Умного карьера". Как говорится в сообщении Ferrexpo, в рамках проекта на ее карьерах построена сеть, дающая возможность внедрения решений по автоматизации производства. Это призвано уменьшить операционные расходы, обеспечить безопасную добычу и отсутствие персонала на опасных участках работы.

В частности, на предприятии запущена самая большая мельница для измельчения железной руды в Украине — одна из самых больших мельниц такого типа в мире.

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Отмечается, что впервые в отечественной истории производственная линия такого типа и мощности запускалась и настраивалась посредством дистанционного управления.

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В условиях жесткого карантина специалисты подрядчика — шведско-швейцарской компании АВВ — не имели возможности подключить и настроить оборудование непосредственно на производстве. Поэтому, используя сеть LTE Vodafone, находившиеся в Украине специалисты настраивали оборудование под удаленным руководством коллег из Швейцарии с использованием специальных мобильных терминалов.

Выстроенная Vodafone сеть также охватила Полтавский и Еристовский карьеры Ferrexpo, где работают беспилотные буровые установки. На каждой установлено по шесть камер, позволяющих дистанционно управлять работой из центрального диспетчерского центра ЕГОКа.

Первая в Европе частная LTE-сеть на частоте 5,7 ГГц построена на 19 базовых станциях.

Напомним также, что в июле Ferrexpo сообщала, что запустила пилотный проект по установке солнечных батарей на отвалах карьеров Полтавского ГОКа.