Госэкоинспекция требует от Еристовского ГОКа 786 млн грн за самовольную организацию отвала

Государственная экологическая инспекция предъявила Еристовскому горно-обогатительному комбинату (Полтавская область) нанесение экологического ущерба на общую сумму около 786 млн грн. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава инспекции Андрей Мальованый.

По словам чиновника, предприятие самовольно захватило около 160 га земель для размещения отходов, образовавшихся в результате добычи полезных ископаемых. Это нарушение Госэкоинспекция выявила в ходе плановой проверки предприятия.

"Документы права собственности на участок у комбината отсутствовали, как и решение органов местного самоуправления о его передаче в собственность или пользование", — отметил руководитель инспекции.

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Он подчеркнул, что если комбинат не оплатит указанную сумму добровольно, Госэкоинспекция обратится в суд.

Еристовский ГОК входит в железорудную группу Ferrexpo, мажоритарным акционером которой является компания Fevamotinico бывшего депутата Верховной Рады Константина Жеваго.

Отметим, что Ferrexpo в июле сообщала, что запустила пилотный проект по установке солнечных батарей на отвалах карьеров другого своего горно-обогатительного комбината — Полтавского (находится также в Горишних Плавнях). В отличие от основанного в 1970 году Полтавского ГОКа, Еристовский является новым предприятием — его создали и начали рыть карьер в 2008 году, а промышленная добыча руды там началась в 2012 году.

Напомним также, что в сентябре Госэкоинспекция оштрафовала меткомбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" после внеплановой проверки на 450 млн грн.