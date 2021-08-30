ФГИ определил дату повторного аукциона по продаже ОГХК

Аукционная комиссия Фонда государственного имущества 30 августа назначила новый приватизационный аукцион по продаже АО "Объединенная горно-химическая компания" на 29 октября в 11:00. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу ФГИ.

"Фонд государственного имущества выполнит поставленную задачу провести приватизацию ОГХК в 2021 году, именно поэтому мы обеспечили все возможности для потенциальных инвесторов, в том числе иностранных, принять участие в прозрачном аукционе", — заверил заместитель главы фонда Тарас Елейко.

По его словам, потенциальные инвесторы будут иметь достаточно времени для того, чтобы качественно подойти к аукциону, в частности, должным образом подготовить документы и направить заявки для участия в нем.

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Напомним, что ранее ФГИ отменил аукцион по продаже ОГХК со стартовой ценой 3,7 млрд грн, назначенный на 31 августа.

По данным фонда, он вел переговоры с двумя десятками потенциальных инвесторов, однако заявки на аукцион в итоге направили лишь три компании. При этом два из трех претендентов не смогли подать полный пакет документов, а один не сделал обязательный взнос для участия в аукционе, из-за чего были дисквалифицированы, что и повлекло за собой решение об отмене аукциона, принятое 27 августа.

Перед этим, 26 августа, Кабинет министром постановлением №906 внес изменения в порядок продажи объектов большой приватизации на период карантина из-за Covid-19, предусмотрев, что повторный аукцион по продаже ОГХК будет проведен также со стартовой ценой 3,7 млрд грн и на тех же условиях, что и первоначально объявленный в июне.

Как написала на своей странице в Facebook замглавы комитета Верховной Рады по экономическому развитию Роксолана Пидласа (фракция "Слуга народа"), из трех подавших заявки компаний одна связана с Дмитрием Фирташем — бывшим арендатором двух титановых комбинатов, объединенных в ОГХК.

"Еще один из претендентов — неизвестное украинское ООО, за которым не стоит ни один системный инвестор", — добавила нардеп.

Среди финансовых условий приватизационного конкурса — инвестировать не менее 400 млн грн в модернизацию предприятия. Среди других условий: не увольнять работников в течение шести месяцев и обеспечить социальные гарантии перед ними.

Правительство отнесло ОГХК к списку подлежащих к приватизации компаний еще в августе 2016 года, но сроки приватизации откладывались несколько раз, в последний раз в связи с карантином из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира и является одним из крупнейших в мире производителей титанового сырья, занимая 4% мирового рынка. Основные рынки сбыта — ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки. Компания добывает руду для производства 20 тысяч тонн титана в год.

В 2020 году ОГХК увеличила чистую прибыль в 4,2 раза по сравнению с 2019 годом, до 369,18 млн грн, при этом чистый доход за прошлый год сократился на 11,5%, до 3127,63 млн грн.