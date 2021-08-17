В BDO Corporate Finance прокомментировали оценку стартовой цены ОГХК

Компания "BDO Корпоративные финансы" (BDO Corporate Finance), выступаещей советником по приватизации "Объединенной горно-химическая компании", заявила, что стартовая цена компании на приватизационном аукционе соответствует всем методам оценки. По словам экспертов компании, цена продажи контрольного пакета акций может составить до 5 млрд гривен.

Об этом говорится в колонке управляющего партнера "BDO Корпоративные финансы" Виталия Струкова для издания "Экономическая правда".

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"По результатам оценки всеми методами был получен сбалансированный коридор цены. Мы рекомендовали стартовую цену 100% корпоративных прав АО "ОГХК" на уровне 3,7 млрд грн, которую утвердила аукционная комиссия", — сообщил Струков.

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Финальная цена продажи ОГХК может составить 4,25-5 млрд грн, то есть на 15 — 35% больше стартовой цены.

Для определения стартовой цены ОГХК приватизационный советник провел 9 процедур Due Diligence, призванных выявить реальное состояние предприятия. По результатам оценки всеми методами и была получена цифра, в 3,7 млрд грн.

"Много это или мало? Стартовая цена на начало 2020 года составляла 2,1 млрд грн. Но в течение 2020 года, в результате успешного корпоративного управления ОГХК со стороны Фонда госимущества Украины, новый топ-менеджмент компании, несмотря на влияние COVID-19, смог наладить операционную деятельность, улучшить финансовые показатели и увеличить запасы, что повлияло на увеличение стартовой цены на 1,6 млрд. За прошлый год запасы рудных песков на Вольногорском ГМК приросли в два раза — с 15,9 тыс. куб. м в 2019 до 31,6 тыс. куб. м в 2021, срок эксплуатации месторождений также увеличено вдвое", — отметили в "BDO Корпоративные финансы".

По словам Виталия Струкова, недавнее решение Госгеонедра о передаче ОГХК лицензии на добычу на Селищанском месторождении титановых руд в Житомирской области станет дополнительным фактором роста стоимости объекта в ходе аукциона, а цена лицензии будет полностью возмещена в ходе торгов.

"Расширение запасов дополнительно повысит привлекательность ОГХК для потенциальных покупателей. Шаг аукциона на увеличение цены по ОГХК составляет 50 млн грн, таким образом уже в первом раунде торгов расходы ОГХК на Поселковское месторождение будут компенсированы", — уточняет Струков.

В "BDO Корпоративные финансы" отметили, что учитывая риски Украины и определенные риски добычи, стартовая цена на контрольный пакет акций ОГХК является привлекательной для потенциальных покупателей.

"Объединенная горно-химическая компания" — первый объект кампании большой приватизации, инициированной Фондом государственного имущества Украины. Следующими объектами, реализованными в ходе кампании, станут АО "Первый киевский машиностроительный завод" (бывший "Большевик"), а также "Президент-Отель" в Киеве.

Аукцион по приватизации ОГХК состоится во вторник, 31 августа 2021 года.