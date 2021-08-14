"Цена на аукционе ОГХК поднимется гораздо выше 3,7 миллиарда гривен", — эксперт

Благодаря высокой заинтересованности международных инвесторов и прозрачной процедуре аукциона цена при приватизации АО "Объединенная горно-химическая компания" поднимется значительно выше стартовых 3,7 млрд грн. При этом получение ОГХК права на разработку нового сырьевого участка накануне аукциона сделает актив еще привлекательнее для участников торгов.

Об этом заявил в комментарии Delo.ua эксперт Сергей Белашко.

"Главное — это открытость торгов и заинтересованность международных компаний. Даже если начинать торги с 1 гривны, цена все равно взлетит до нескольких миллиардов, потому что купить ОГХК хотят инвесторы со всего мира", — считает Белашко.

Он также уверен, что проводить переоценку стартовой цены аукциона в связи с получением ОГХК нового спецразрешения на разработку Селещанского месторождения титановых руд нет необходимости, поскольку она является только отправной точкой для торгов.

"Нужно понимать, что стартовая цена станет только отправной точкой. Пересмотр стартовой цены просто затянет процесс. Повторная оценка, аукционные комиссии, согласование цены в Кабинете министров займет месяцы.

То, что ОГХК перед аукционом смогла приобрести еще один сырьевой участок — это безусловный успех. Теперь участники аукциона будут готовы предложить еще больше, а значит предприятие купят гораздо дороже 3,7 млрд грн", — подчеркнул эксперт.

Отметим, АО "ОГХК" — первый объект программы большой приватизации Фонда государственного имущества, аукцион по которому должен состояться уже 31 августа.

11 августа ОГХК сообщила, что готовится к приобретению спецразрешения на разработку титановых руд на Селищанского месторождении в Житомирской области за 50 млн грн по итогам соответствующего аукциона Госгеонедр.