Финны начнут строительство завода по производству биометана в Украине

В Хмельницкой области планируется строительство эко-завода по производству биометана из соломы. Об сообщает пресс-служба Хмельницкой ОГА.

Сообщается, что у завода по производству биометана отсутствует вредное воздействие на окружающую среду, а после переработки образуется органическое удобрение, которое содержит большое количество полезных веществ и может быть внесено назад в почву.

Отмечается, что уже определены технические характеристики земельных участков возможных для размещения завода. Представители компании VERBIO VereinigteBioEnergie AG осмотрели девять земельных участков в Волочиском, Дунаевецком, Славутском, Красиловском и Ярмолинецком районах.

Представителями компании представлены документы, подтверждающие отсутствие вредного воздействия на окружающую среду при сжигании соломы и отмечено использование только живых бактерий, ведь в результате переработки сырья образуется гумус, который в дальнейшем может использоваться в сельском хозяйстве.

Напомним, что группа финских компаний Finnatic Ltd и Metener Ltd предлагает реализовать в Украине инновационный проект по строительству завода по переработке травы, сена, соломы и другой сухой биомассы в биометан.