FlixBus запустит внутренние автобусные рейсы по Украине

Автобусный лоукостер FlixBus анонсировал в 2020 году открытие внутренних рейсов по Украине. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
"Мы видим огромный интерес к рейсам внутри Украины. Только по официальным данным, междугородным автобусным сообщением в Украине пользуются около 148 млн пассажиров в год, и сегодня предложение по комфортным, безопасным и доступным автобусным путешествиям недостаточно. Сеть внутренних линий в Украине в наших планах на 2020 год, и мы также работаем над открытием внутренних продаж на наших международных линиях", — заявил директор FlixBus в Украине и Польше Михал Леман.
Ранее FlixBus назвал первый украинский маршрут, на котором будут работать автобусы в фирменной ливрее компании.
Также Flixbus заявлял о намерении осуществлять перевозки из Киева в польские Варшаву и Вроцлав, а также в чешскую Прагу.
Напомним, 2 июня 2019 года Flixbus объявил о намерении выйти на украинский рынок, а уже 11 июня 2019 года министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что компания вышла на украинский рынок.
Flixbus фактически присутствовал на рынке Украины с июня 2016 года и продавал билеты из Львова и Ужгорода в Амстердам, Берлин, Вену, Франкфурт и другие города, однако непосредственно перевозку из Украины осуществлял ее партнер — компания LEO Express.
Отметим, что компания FlixBus была основана в Мюнхене. С 2015 года FlixBus работает на международном рынке, осуществляя автобусные перевозки во Франции, Италии, Австрии, Нидерландах, а также зарубежные регулярные рейсы в Испанию, Англию, страны Скандинавии, Центральной и Восточной Европы. В компании работает международная команда, состоящая почти из 1000 сотрудников. FlixBus имеет 100 млн клиентов по всей Европе, более 2 тысяч направлений в 29 странах и более 350 тысяч сообщений в день.