FlixBus запустит внутренние автобусные рейсы по Украине

Автобусный лоукостер FlixBus анонсировал в 2020 году открытие внутренних рейсов по Украине. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Мы видим огромный интерес к рейсам внутри Украины. Только по официальным данным, междугородным автобусным сообщением в Украине пользуются около 148 млн пассажиров в год, и сегодня предложение по комфортным, безопасным и доступным автобусным путешествиям недостаточно. Сеть внутренних линий в Украине в наших планах на 2020 год, и мы также работаем над открытием внутренних продаж на наших международных линиях", — заявил директор FlixBus в Украине и Польше Михал Леман.

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Ранее FlixBus назвал первый украинский маршрут, на котором будут работать автобусы в фирменной ливрее компании.

Также Flixbus заявлял о намерении осуществлять перевозки из Киева в польские Варшаву и Вроцлав, а также в чешскую Прагу.

Напомним, 2 июня 2019 года Flixbus объявил о намерении выйти на украинский рынок, а уже 11 июня 2019 года министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что компания вышла на украинский рынок.