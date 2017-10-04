Где крупнейший меткомбинат Украины возьмет 350 млн евро на инвестпроекты

04 октября 2017, 16:21
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития одобрил организацию синдицированного кредита нужд "АрселорМиттал Кривой Рог" на сумму до 350 млн евро

Увеличить картинку Квадратная заготовка на складе АМКР / Фото Артем Ильин, Delo.UA

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) организует для ArcelorMittal Group долгосрочный кредит на сумму до 350 млн евро для финансирования капитальных инвестиций на ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" (АМКР).

Как сообщил агентству "Интенрфакс-Украина" старший советник банка Антон Усов, соответствующий проект сегодня одобрил совет директоров ЕБРР, а подписание необходимых документов планируется в ближайший месяц.

Согласно материалам банка, проект направлен на поддержку инвестиционной программы ArcelorMittal на АМКР в размере $1,1 млрд: средства кредита должны повысить конкурентоспособность, энергоэффективность и экологические показатели украинского предприятия.

ЕБРР уточняет, что заемщиком выступает холдинговая компания ArcelorMittal S.A. (Люксембург) — крупнейшая мировая интегрированная горно-металлургическая компания с выручкой $57 млрд в 2016 году, которая затем предоставит заем ПАО "АМКР", в котором ей принадлежит 95,13% акций.

Согласно сообщению, непосредственно ЕБРР намерен выделить заемщику необеспеченный кредит 200 млн евро, а остальные около 150 млн евро будут синдицированы с другими коммерческими кредиторами.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "АрселорМиттал Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "АрселорМиттал Берислав".

По материалам: Интерфакс-Украина
Раздел: > >
Теги: гмк , металл , металлургия , арселормиттал кривой рог 24432974 , ебрр

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Читайте также
Больше в разделе Бизнес
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 26.7
EUR EUR - - 31.39
RUB RUB - - 0.46
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 24.7 13.93
Киевская область 24.13 13.03
Львовская область 24.46 13.64
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.