Где крупнейший меткомбинат Украины возьмет 350 млн евро на инвестпроекты

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) организует для ArcelorMittal Group долгосрочный кредит на сумму до 350 млн евро для финансирования капитальных инвестиций на ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" (АМКР).

Как сообщил агентству "Интенрфакс-Украина" старший советник банка Антон Усов, соответствующий проект сегодня одобрил совет директоров ЕБРР, а подписание необходимых документов планируется в ближайший месяц.

Согласно материалам банка, проект направлен на поддержку инвестиционной программы ArcelorMittal на АМКР в размере $1,1 млрд: средства кредита должны повысить конкурентоспособность, энергоэффективность и экологические показатели украинского предприятия.

ЕБРР уточняет, что заемщиком выступает холдинговая компания ArcelorMittal S.A. (Люксембург) — крупнейшая мировая интегрированная горно-металлургическая компания с выручкой $57 млрд в 2016 году, которая затем предоставит заем ПАО "АМКР", в котором ей принадлежит 95,13% акций.

Согласно сообщению, непосредственно ЕБРР намерен выделить заемщику необеспеченный кредит 200 млн евро, а остальные около 150 млн евро будут синдицированы с другими коммерческими кредиторами.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "АрселорМиттал Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "АрселорМиттал Берислав".