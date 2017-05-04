Главные бизнес-мудрости Василия Хмельницкого

"Управленческий клуб" — это серия встреч с представителями бизнес-сообщества, которые организовывает ведущая международная компания по подбору управленческого персонала Boyden Global Executive Search совместно с бизнес-школой "МИМ-Киев". На Delo.UA вы сможете узнать главные бизнес-мудрости спикеров, которые задают тренды развития нашей страны на годы вперед.

Первый спикер — бизнесмен Василий Хмельницкий, основатель фонда K.Fund, мажоритарный акционер одной из крупнейших строительной компаний Украины UDP и аэропорта "Киев". Он также владеет долей в таких компаниях, как Star Media и "Биофарма", развивает инновационный проект Unit.City

Модератор встречи — управляющий партнер компании Boyden global executive search Алексей Долгих.

О мотивации

Что мной движет? Жизнь, семья, интересные и успешные проекты. Наши проекты приносят радость клиентам, и это еще больше вдохновляет.

У меня большой управленческий опыт, который основан на внушительном количестве проектов, успешных и не очень. Я занимался торговлей ценными бумагами. В 2007 году рынок упал, и бумаги, которые ранее стоили дорого, сейчас оцениваются в копейки. Из-за кризисов 1998 и 2008 годов у меня были долги, мне приходилось продавать активы, чтобы расплатиться с кредиторами. Были очень успешные проекты, которые развивались и меняли индустрии. Я никогда не опускал рук. Это один из главных моих принципов.

О принципах партнерства

Самый правильный метод ведения бизнеса — это иметь партнеров. А в Украине партнерство не только выгодно, оно эффективно. Если вдруг возникают какие-то проблемы у бизнеса, всегда можно обратиться к партнеру, который вам не откажет.

Важно помнить о трех ключевых вещах, что партнерство — это уменьшение рисков, новые возможности и получение новых знаний.

Еще один момент, связанный с партнерством: выбирайте партнеров, которые не похожи на вас. Если человек похож на вас, окончил, к примеру, ту же бизнес-школу, имеет тот же бэкграунд, то на 25% выше вероятность, что вы начнете совместный бизнес, но он будет на 25% менее эффективным.

В чем залог успешного партнерства? Во-первых, с партнерами нужно выстраивать отношения осторожно. Во-вторых, у них должны быть справедливые условия. И, в-третьих, они должны доверять друг другу. У меня, например, есть партнеры, которым я доверяю на все 100%. Я сотрудничаю с теми, кто понятен для меня, кто показывает результат и знает свое дело. Именно с такими людьми я готов разделять риски.

Об идеальном партнере

Я открыт к любому партнерству. Если ко мне придет человек из медсферы и предложит вместе делать лампочки, то я вряд ли соглашусь на такое партнерство. Но если он предложит инновационное применение света в медицине, то почему бы и нет.

О родственниках в бизнесе

С кем я точно не готов делать бизнес, так это с родственниками. Это какой-то тупиковый вариант сотрудничества. Как с родственниками выстроить нормальные рабочие отношения? Ведь вы должны ими управлять, вознаграждать или даже увольнять. Даже мой сын на меня не работает.

О самом тяжелом управленческом решении

Самым тяжелым управленческим решением для меня было увольнение людей. Бывают не зависящие от человека обстоятельства. Когда и команда хорошая, и профессионалы, но бизнеса нет, рынок падает, и ты вынужден расставаться с людьми. Лучше уволить сотрудников и вновь их "купить", когда ситуация на рынке восстановится, чем оставлять хороших специалистов лишь бы "переждать". В этом нет смысла.

Также я не возьму на работу человека, который каждые пару лет меняет работу. Вот я его всему обучу, а он через два года уйдет. Не готов я сотрудничать и с теми, кто скажет: "Я хочу работать у вас, потому что вы известная компания и работать у вас престижно". Это для меня пустые слова.

О ключевых качествах управленцев

Сложно выделить одно качество, которое я больше всего ценю в генеральных директорах. Необходим комплекс качеств — это и настойчивость, и вовлеченность, и желание учиться, и применение полученных знаний на практике, и умение реализовывать поставленные цели. Настойчивость важна, но лишь одно это качество само по себе ничего не даст. Представьте генерального директора, который настойчив, но идет не в ту сторону. Что будет с его бизнесом? Ничего хорошего.

У меня хорошие, "спокойные" и "ровные" отношения с гендиректорами компаний, поскольку они мои партнеры. Я ими не управляю, а сотрудничаю с ними. Я верю в команду, в коллективную работу. Если у бизнеса возникают какие-то проблемы или меняется стратегия, то собирается вся команда, и мы вместе находим необходимые решения. Я понимаю, что гендиректора бизнесов знают больше меня в своих сферах. Мне есть чему у них поучиться.

О книгах

Я не читаю новеллы, люблю бизнес-литературу. Самая интересная книга, которую я прочитал в последнее время: "Прыгни выше головы" М. Голдсмита. В восторге от "7 навыков высокоэффективных людей" С. Кови. Когда я читаю книги, то выделяю самое интересное, отдаю прочитанную книгу секретарю и получаю 6-7 страниц важных моментов, благодаря которым можно понять суть книги. Перечитав выжимки через время, можно восстановить в памяти главные идеи автора.

О новых направлениях бизнеса

Я намерен выходить из строительного бизнеса, поскольку не вижу перспектив для строительной отрасли в текущих экономических реалиях. Люди беднеют, рынок сужается. Компании строят жилье, которое не будет востребовано потребителями уже в следующем году.

Будущее за импортозамещением. Планируем реализовать нескольких проектов совместно с сетью "Эпицентр". Мы изучили список товаров, которые сеть импортирует, и которые не производятся в Украине. Это, например, розетки. Я уверен, что мы можем наладить эффективное их производство в Украине и конкурировать с турецкой и китайской продукцией. В будущем сможем работать не только на внутренний рынок, но и экспортировать продукцию в ЕС.

Я уверен, что перспектива не за большим, а за малым и средним бизнесом. Главное — создать прозрачные и понятные правила его работы.

Именно поэтому одной из главных своих задач я вижу создание инфраструктуры и благоприятных условий для ведения бизнеса. Я создаю пространство, где могли бы расти предприниматели (проект Unit.City). Когда они будут показывать позитивный результат и расти, то будет расти вся экономика страны. Наша задача — создать условия и дать возможности.

Следующий спикер в рамках проекта — директор представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунер. Встреча пройдет 25 мая. Все самые интересные моменты — вскоре на Delo.UA.