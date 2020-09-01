Идеи для привлечения клиентов в магазин

Открытие магазина — только полдела. Независимо от того, где находится ваш магазин — на углу многоэтажного дома или в интернет-пространстве — главной задачей является эффективное привлечение покупателей. Без потребителей товаров любая торговая точка станет простым музеем, куда иногда заходят посетители, но чтобы просто посмотреть на "экспонаты". Сегодня существуют различные способы привлечь клиентов, которые можно изучить по ссылке. Но для начала предлагаем рассмотреть особенности рекламирования своего магазина.

Правила и сложности привлечения внимания потенциальных покупателей

Первым делом каждый владелец торговой точки должен разработать уникальную, действенную маркетинговую стратегию, которая позволит сконцентрировать внимание на наиболее важных деталях и добиться нужного результата. Успех в оффлайн или онлайн торговом бизнесе во многом зависит от понимания, на какую целевую аудиторию стоит делать акцент. Крайне маловероятно, что пенсионеры, увидев вашу рекламу, быстро побегут в магазин за новыми брендовыми кроссовками. Также далеко не все молодые люди обрадуются, узнав о возможности купить новый набор инструментов для сада и огорода.

Чтобы определить "свою" целевую аудиторию, требуется составить точный портрет идеальных заказчиков или покупателей. Для этого следует уточнить для себя такие важные критерии:

пол, возрастная категория;

род деятельности, интересы;

уровень доходов, социальный статус;

значение среднего чека (сумма, которую могут потратить клиенты за одно посещение магазина);

частота совершения покупок;

способ принятия решения о покупке продукции, выгоды для покупателей;

в каких местах искать целевую аудиторию.

Данная информация существенно сужает тип и направленность рекламных сообщений, а также значительно повышает конверсию продающих сайтов.

Помимо определения целевой аудитории, следует понять, как использовать те или иные маркетинговые инструменты, которые позволят эффективно привлечь покупателей в магазин. При этом вовсе не нужно сразу делать ставку на малоизвестные экспериментальные варианты — желательно оставить их на "закуску". Существуют простые и эффективные способы, для реализации которых не нужны большие финансовые вложения, но с их помощью можно рассказать потенциальным клиентам о вашем бизнесе и предлагаемой продукции. Сюда относится раздача рекламных листовок и применение "сарафанного радио".