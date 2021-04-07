Игорь Фисун, Окси Банк: "Создаем экосистему, которая станет финансовым маркетплейсом"

Для Игоря Фисуна, акционера Окси Банка и собственника УКРКАРТ, во главе угла стоит эволюционное развитие, а процесс и результат — два взаимодополняющих компонента достижения цели.

Что для вас стало открытием или инсайтом во время коронакризиса?

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Кризис — это всегда проверка на прочность и умение быстро адаптироваться к изменившимся условиям. Коронакризис дал мощный толчок многим компаниям: одни перестроили бизнес-процессы, другие поменяли бизнес-модель или диверсифицировали риски. В любом случае все впустили в свою жизнь новизну, а это и есть суть работы во время кризиса — понять свои слабые места, сделать апдейт, трансформироваться и усовершенствоваться. Для Окси Банка главный урок кризиса — необходимость быть максимально быстрыми, гибкими и технологичными.

Какие тренды больше всего влияют на вашу отрасль и компанию в частности?

Во-первых, тотальная диджитализация. Во время коронакризиса этот тренд стал особенно актуален. Закономерен взрывной рост необанков и мобильного банкинга, который за время кризиса увеличился на 30% с дальнейшим прогнозом роста еще на 20%. Исходя из этого мы запустили разработку мобильного банкинга для Окси Банка. Уже летом наши клиенты-физлица смогут открывать карты и управлять ими через мобильное приложение.

Во-вторых, Open Banking, Baas (Bank as a Service), API-платформы и банковские экосистемы. Мы движемся к синергии банков и финтех-индустрии, когда банки, маркетплейсы и e-commerce исповедуют принципы платформенной экономики и создают вокруг себя экосистемы. В 2020 году появилось немало нишевых финтех-решений, что станет отличной почвой для улучшения сервиса и клиентского опыта.

В-третьих, кибербезопасность. Безопасность данных клиентов — во главе угла, особенно после кейса с WireCard, который оголил уязвимые места финансовой системы.

В-четвертых, повышение финансовой грамотности населения. Радует, что в этом направлении активно работает не только регулятор НБУ, но и многие игроки финансового рынка.

Какие ваши наиболее значимые достижения за последние два года?

Я инвестировал в процессинговый центр УКРКАРТ и увеличил свой пакет акций Окси Банка. Мы с командой строим финтех-экосистему, в рамках которой группа моих компаний предоставляет различные финансовые услуги: платежные методы, процессинг, эмиссию карт и т. д. Кроме того, создаем экосистему, которой клиент сможет пользоваться как своеобразным финансовым маркетплейсом, ведь у нас он сможет приобрести решения и продукты под индивидуальный запрос.

Какие трансформации претерпели ваши компании и как это повлияло на их финансовые результаты?

Главная трансформация в УКРКАРТ в 2020 году — масштабная техническая модернизация: мы полностью обновили ядро сетевого оборудования и приобрели современное ПО для запуска новых сервисов. А в Окси Банке разработали и реализуем стратегию на ближайшие три года, которая включает создание мобильного банкинга для физлиц, развитие корпоративного направления и e-commerce.

Какой тип лидерства вы исповедуете и почему?

Из всех типов лидерства — авторитарный, демократический и харизматический — я однозначно отбрасываю первый. Ученик должен превзойти своего учителя, а авторитарное лидерство это не позволяет по определению. Поэтому моя идеальная парадигма лидера — комбинация демократического и харизматического стилей управления с использованием наиболее эффективных приемов каждого из них. Бизнес делают люди, поэтому руководителю необходимо прислушиваться к мнению сотрудников своей компании, а собственнику бизнеса еще и к позиции своих партнеров. Развитые hard skills в сочетании с харизмой позволят обойтись без авторитаризма в кризисной ситуации, когда от лидера требуется умение быстро принять судьбоносное решение.

Какие компетенции понадобились вам в кризисный 2020 год?

Во время кризиса нельзя мыслить по отдельности процессами и результатами. Это две ноги предпринимателя: отними одну — и ты не сможешь полноценно идти по пути достижения своих целей. Результат служит мерилом эффективности процесса, а сам он в свою очередь помогает развиваться, принося новый опыт и навыки.

Кризис требует от нас быстроты принятия решений. Если ты видишь, что процесс не ведет к желаемому результату, нужно иметь мужество признать ошибку и встать на новый путь.

Какие качества для вас определяют лидера?

В моей парадигме лидера ключевые качества — это умение слышать людей, принимать непростые решения, стратегическое мышление в связке с гибкостью. Безусловно, необходимо досконально знать собственный бизнес, не бояться рисковать и ошибаться, а также уметь прислушиваться к критике.

Как изменились настроения ваших конечных потребителей и партнеров? На что стали обращать внимание больше и почему?

Клиенты банков хотят получать обслуживание без посещения отделений. В 2020 году количество банковских отделений в Украине сократилось на 11%. Поэтому задача банка — максимально расширить линейку продуктов, которыми клиент может воспользоваться удаленно. Наши нынешние и будущие клиенты — это люди поколения Digital Native, которые в буквальном смысле родились с телефоном в руках и почти не пользуются наличкой. Чего они ждут от банка? Максимально понятный интерфейс мобильного приложения, автоматические платежи, поддержку в чате 24/7 и вспомогательные сервисы, не связанные с финансами напрямую.

А предприниматели больше не хотят тратить несколько дней на сбор документов для открытия счета ФЛП. Время — слишком ценный ресурс, его нужно использовать для развития. Поэтому выигрывают банки, которые предлагают удаленное открытие счетов. Бизнес во время коронакризиса практически полностью перешел в онлайн и остро нуждается в решениях, позволяю­щих быстро и просто подключать различные способы оплаты. Универсальные решения здесь не работают, а индивидуальные не все могут себе позволить — значит, пришло время нишевых продуктов, которые закроют потребности конкретного направления бизнеса.

Как изменились долгосрочные цели компании?

Для Окси Банка в приоритете три направления: e-commerce, развитие корпоративного направления и мобильный банкинг. Банк уже начал предоставлять услуги по интернет-эквайрингу для онлайн-магазинов. В ближайшее время наладим все процессы и запустим торговый эквайринг.

Первая версия мобильного банкинга уже тестируется. Приложение позволяет управлять картой, просматривать транзакции по категориям расходов, переводить деньги с карты на карту и оплачивать коммунальные услуги. Вторая, пользовательская версия, будет доступна в Google Play и App Store уже летом этого года. Ее функционал расширится: пользователи смогут удаленно открывать дебетовые и кредитные карты, оплачивать товары и услуги через Google Pay, Apple Pay и QR. Также в Окси Банке можно будет открывать депозиты и брать кредиты.

Каковы планы ваших компаний на ближайшее время?

Если говорить об Окси Банке, то будем реализовывать интересные для потребителей банковские продукты, развивать международное партнерство и предлагать бизнесу рыночные решения в сегменте онлайн-платежей.

Что касается УКРКАРТ, то мы уже предлагаем рынку наш диджитал-банкинг — комплекс решений для внедрения полноценного мобильного банкинга. Это замечательный пример того, как банки выигрывают от коллаборации с финтехом. Далеко не каждый банк сейчас может позволить себе разработать мобильный банкинг. Мы хотим изменить эту ситуацию.