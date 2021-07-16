"Инновации — это не продукт и не услуга, а мировоззрение",— Владимир Авраменко, АВК

Компании АВК в этом году исполняется 30 лет, за эти годы становления бизнес пережил несколько кризисов, экономических потрясений и войну. Сейчас компания АВК является одной из самых крупных кондитерских фабрик в стране.

На GET Business Festival 2021 бизнесмен Владимир Авраменко рассказал о том, как ему удалось добиться успеха и сделать компанию масштабной и инновационной.

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В момент, когда Украина стала независимой страной, Авраменко понял, что это подходящий момент, чтобы запустить производство, которое будет поднимать экономику, а продукт, который будет выпускать компания, приносить людям удовольствие. Он решил запустить кондитерское производство, чтобы делать шоколад.

"Я с трудом собрал команду единомышленников и при этом сказал им, что у меня нет денег, нет знаний, нет опыта, но есть желание и идея", — вспоминает бизнесмен.

В итоге в 1991 году торговая марка АВК получила первые юридические документы, было куплено техническое оборудование, а на производство пришли работать 10 человек, потом их стало 20, 30 и т. д. Так компания росла на протяжении многих лет.

Годы становления компании АВК. Фото: Delo.ua

"Многие друзья говорили моей жене, что я дурью маюсь, так как все нормальные мужья торгуют и коммерсанты, а я решил заниматься шоколадом. Какой шоколад? Но я всегда знал, что шоколад во время войны давали летчикам, и именно шоколад будет всегда, так как это энергия и удовольствие", — добавил он.

Владимир Авраменко во время развития фабрики определил для себя, что компания должна быть инновационной, работать "по-белому" и вести прозрачную деятельность. Однако в 90-е вести прозрачный бизнес было сложно, так как все работали, как могли.

"Благодаря тому, что работали "по-белому", мы смогли получить деньги американского правительства для развития предприятия в сумме около $9 млн, что на тот момент было фантастической суммой", — говорит Авраменко.

Также Авраменко добавил, что при запуске компании он определил для себя главное правило: не делать, как все, и не пытаться обогнать конкурентов.

"В то время полки магазинов были заполнены советскими сладостями. Когда этот продукт начал исчезать из магазинов, так как Советский Союз уже был развален, появилось много желающих, которые хотели эксплуатировать и приватизировать старые предприятия. Тогда я подумал: пусть делают, что хотят", — добавил он.

По его словам, компания изначально ушла от тех принципов, чтобы делать таким же продукт, как у всех. Если сейчас посмотреть на полки с продукцией АВК, можно увидеть массу различных батончиков, шоколада с разнообразными начинками, которые используют при производстве, чтобы сделать продукт уникальным и инновационным.

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"Инновации — это не продукт и не услуга, а мировоззрение, которое формируется в виде стратегии и в каждом микропроцессе вашего бизнеса", — подчеркнул основатель кондитерской фабрики.

Сегодня компания АВК, продолжая свои традиции, является одним из технологических лидеров пищевой отрасли. По словам Авраменко, потенциал компании в анализе того, чем люди питаются, отслеживании трендов, изменений на рынке и использовании инновационных решений.