Іван Гинянський: "Коли ти заробляєш, твоя відповідальність полягає в тому, щоб віддавати"

Американська мрія

Українська історія Winner почалася 1991 року одночасно зі здобуттям незалежності країною. Тоді Іван Гинянський, CEO та власник компанії, вперше приїхав до України, щоб згодом розпочати тут бізнес. Пан Гинянський, який до 1991 року розвивав бізнес у Сполучених Штатах, від перших днів застосовував традиційні американські підходи до роботи. Так, він одним із перших в Україні почав запроваджувати культуру нерозривного зв’язку між КСВ та бізнесом, займаючись благодійністю та вплітаючи її у філософію бренда.

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"Благодійність і допомога тим, хто її потребує, не просто один із напрямів діяльності компанії, робота над яким проводиться, тому що "так треба". КСВ для Winner Group Ukraine є елементом стратегічного бачення сталого розвитку нашого бізнесу, частиною ДНК компанії. Коли ти заробляєш, твоя відповідальність полягає і в тому, щоб віддавати. Гроші нічого не варті. Вартує дружба, здоров’я, допомога і турбота", — наголошує Іван Гинянський.

На його думку, такий підхід — один із головних чинників зростання бізнесу, а тому соціальна відповідальність була й залишається невід’ємною складовою бізнес-стратегії Winner.

Брати на себе відповідальність і допомагати

Стратегічна роль КСВ у діяльності бізнесу, переконані у Winner Group Ukraine, є частиною соціальної позиції щодо розвитку держави. Що більший внесок бренда у розбудові держави, то більш сприятливими будуть умови для існування та масштабування бізнесу. Корпоративна соціальна відповідальність для Winner сьогодні — це не ситуативне долучення до ініціатив, а комплексна робота над масштабними проєктами, розділеними на два напрями: "Благодійність" та "Відповідальний бізнес".

Серед ініціатив, на яких сфокусована благодійність Winner Group Ukraine, варто відзначити освітні ініціативи та благодійну допомогу проєктам, що опікуються дітьми з інвалідністю та сиротами, популяризацію унікальності української культури у світі та допомогу місцевим громадам. Важливим напрямом є залучення співробітників до корпоративного волонтерства, зокрема до донорства крові, поїздок у притулки для тварин, прибирання лісів і паркових зон, а також збирання речей для малозабезпечених родин. Серед ініціатив категорії "Відповідальний бізнес" — розвиток культури поведінки на дорозі для зменшення кількості ДТП, формування кластера відповідальних водіїв серед молоді, підтримка майбутніх талантів автогалузі та програма з висадження дерев для компенсації вуглецевого сліду компанії та її автопарку.

Усі проєкти компанії підкріплені двома непорушними принципами: турбота і відповідальність. Як провідний імпортер та дилер автомобілів в Україні, Winner прагне турбуватися про працівників, клієнтів, суспільство, державу, довкілля та майбутні покоління, беручи відповідальність за свою діяльність і за кожну ініціативу.

А що ж 2020-й?

Пандемія застала зненацька чи не кожен бізнес, і для виживання у нових непередбачуваних умовах важливо швидко ставати гнучкими. Торік Winner Group Ukraine реалізувала 66 КСВ-проєктів, перерахувала 309 тис. євро на благодійність та залучила 181 співробітника до КСВ-ініціатив.

Особливу роль Winner Group Ukraine відводить екологічним проєктам, що сприяють збереженню довкілля

У квітні 2020 року компанія забезпечувала безоплатне ТО для автомобілів швидкої допомоги на базі Ford в офіційних дилерських центрах по всій Україні, за цей час 53 автомобілі безоплатно пройшли ТО. Разом з Українською асоціацією футболу для лікарів в усіх регіонах України компанія передала 26 автомобілів для боротьби з COVID-19. Winner Group Ukraine також долучилася до допомоги у постачанні 3961 обіду для лікарів та передала засоби індивідуального захисту для лікарень у Київській області, насамперед це амбулаторії у селах Дмитрівка та Велика Олександрівка, де розташовано бізнес Winner, а також лікарні в Ірпіні та Білій Церкві.

Особливу роль Winner Group Ukraine відводить екологічним проєктам, що сприяють збереженню довкілля. Компанія не просто встановила контейнери для сортування відходів, а намагається сформувати у працівників свідомий та системний підхід до утилізації відходів. Для цього компанія проводить спеціальні заходи, присвячені темі екології, сталому розвитку та програмі "Зелений офіс Winner". Серед таких заходів I-Sessions та різні екочеленджі. У межах постійної програми "Зелений офіс Winner" співробітники сортують відходи на два види пластику, папір, метал і скло, правильно утилізують небезпечні відходи на зразок батарейок та ртутних ламп.

Крім того, компанія запустила виробництво стильних сумок і торбинок із рекламних банерів, що вже відслужили своє, але не підлягають спаленню чи переробленню через вміст полівінілхлориду. Сортування, перероблення та утилізація відходів зачіпає як офісне життя співробітників, так і домашній побут. Торік співробітники зібрали понад 16 т макулатури, понад 1,2 т поліетилену та пластику, 120 кг батарейок та акумуляторів, майже 47 т відпрацьованого мастила та 2,6 т відпрацьованих шин.

Приклад Winner Group Ukraine — це яскравий кейс, коли критерієм успішного бізнесу стає його корпоративна відповідальність. Це ті проєкти, які створюють бренду додану репутаційну вартість, а країні — стале майбутнє.