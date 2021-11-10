Як розвивати бізнес, щоб він приносив мільйони? Про це розкажуть на Business Wisdom Summit

26 листопада на Business Wisdom Summit понад 20 власників та СЕО великих компаній розкажуть, як не лише адаптуватися до нової реальності, а зміцнити свої позиції, стрімко вийти на нові ринки, впровадити інновації та побудувати бізнес-модель майбутнього.

Ключова тема саміту — архітектори нової реальності. На головній події бізнес-спільноти України ви дізнаєтеся:

як побудувати стійкий та прибутковий бізнес всупереч обставинам;

як працювати із залученим капіталом;

що ефективніше: виходити на зовнішні ринки чи розвивати внутрішній;

як бізнесу говорити з державою однією мовою;

які інновації забезпечують бізнесу стрімкий розвиток;

головні тренди в HR, маркетингу, digital та комунікаціях.

Серед спікерів:

CEO "Нова пошта Глобал" Юрій Беневитський ;

президент "Київстар" Олександр Комаров ;

генеральний директор UFuture Микола Тимощук ;

керівний партнер холдингу TECHIIA Олег Крот ;

директор з продажу та абонентського обслуговування Vodafone Ukraine Євген Булах ;

засновник і генеральний директор АВК Володимир Авраменко ;

генеральний директор та засновник інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа ;

СЕО "Датагруп" та Volia Михайло Шелемба та ще понад 15 найкращих бізнес-практиків з великих компаній.

Бізнес/медіа бюро Ekonomika+ проводить Business Wisdom Summit для:

власників компаній, які хочуть ухвалювати рішення, спираючись на інтуїцію, та розуміти, яка інформація та показники мають значення, навчитися у колаборації з державою досягати спільних цілей та забезпечити бізнесу стійкість всупереч обставинам;

СЕО та топменеджерів, які, отримавши актуальні інструменти оптимізації бізнес-процесів, зможуть розширити бізнес та пришвидшити його зростання.

Місце проведення: InterContinental Kyiv.

Подробиці, програма та реєстрація: https://bws.delo.ua/

Захід відбудеться за усіма карантинними нормами.

Адаптація компаній до нової реальності неминуча. Використайте досвід найкращих управлінців України, аби розробити успішну бізнес-модель та забезпечити компанії випереджувальний розвиток.

Головний партнер — Vodafone Ukraine.

Партнер доставки майбутнього — "Нова пошта".

Партнер, що приймає — InterContinental Kyiv.

Технологічний партнер — Favbet.

Бізнес-партнер — TECHIIA.