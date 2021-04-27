Як виглядає новий glo hyper+: преміальний дизайн та смак без компромісів

glo™ представив новинку для тих, хто прагне підкреслити свій стильний образ та бажає відчути яскравий та насичений смак.

glo hyper+ представлений у чотирьох елегантних кольорах, а поєднання текстур надає пристрою преміальний вигляд.

Повсякденне життя сучасної людини наповнене різними пристроями. Для сучасних повнолітніх споживачів нікотину девайси glo™ стали елементом стилю та відображенням індивідуальності. Тож компанія-виробник уважно слідкує за технологічними трендами і завжди готова надати своїм споживачам найкраще поєднання за якістю, смаком та дизайном.

За останні два роки було представлено ряд технологічних новинок, серед яких glo™ pro — пристрій, де вперше в Україні представлено інноваційну індукційну технологію нагрівання тютюну. Далі, вже у 2020 році, бренд представив новий формат девайсів — прогресивний glo™ hyper. Цього ж року спеціально для новинки розробили лінійку тютюнових стіків neo™* нового формату, завдяки якому смак став ще більш насиченим, а також розширився асортимент смакових варіацій.

Вже за рік бренд підготував для користувачів новинку glo™ hyper+ — стильний девайс із оновленою палітрою кольорів корпусу та довершеною комбінацією текстур. Досконалі лінії корпусу glo™ hyper+ та витончене поєднання текстур надають девайсу преміальний вигляд.

Нова лінійка представлена чотирма кольорами: елегантним чорним, довершеним синім, бездоганним білим та вишуканим золотим. Кожен із них є особливим і дає можливість підкреслити свій образ. Вперше в лінійці hyper палітра кольорів представлена пристроєм у золотих відтінках. Із ним повнолітні споживачі тютюну зможуть відчути усі переваги преміального дизайну glo™.

Металевий корпус девайсу hyper+ гармонійно поєднується із глянцевою панеллю, яка розташована збоку пристрою. Така довершена сполука текстур стане родзинкою, яка підкреслить індивідуальність власника девайсу.

За новим сучасним дизайном та стильними відтінками ховається вже відома повнолітнім споживачам інноваційна технологія індукційного нагрівання тютюну glo™, що дозволяє отримати більш інтенсивний та насичений смак.

Це стосується й комфорту в користуванні девайсом. У новому glo™ hyper+ збережено два режими: Стандартний та Буст. Режим Буст створений спеціально для поціновувачів яскравих смакових відчуттів. За рахунок швидшого прогрівання стіка (до позначки 270°С на відміну від стандартного режиму, температура нагрівання якого становить 250°С) у режимі Буст стік прогрівається всього за 15 секунд, а сеанс використання триває три хвилини. Це дає можливість відчути більш яскравий смак. При цьому кількість сесій без підзарядки залишається такою ж, як і при використанні функції Стандарт.

Для glo™ hyper+ використовують тютюнові стіки neo™ у форматі деміслімс. Завдяки їм користувач отримує насичений тютюновий післясмак. До лінійки neo™ стіків входять також різні смакові варіації, тому обрати можливо як класичні тютюнові смаки, так і цікаві капсульні пропозиції.

*Тютюновмісні вироби для нагрівання не є цілком безпечними та викликають звикання