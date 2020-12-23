Южнокорейскую компанию SsangYong Motor объявили банкротом

Южнокорейский автопроизводитель SsangYong Motor обратился в суд Сеула с заявлением о банкротстве. Об этом сообщает The Korea Times, передает "Лига".

Причиной стала неспособность компании выплатить около $140 млн кредитов на фоне экономических трудностей из-за пандемии COVID-19.

В условиях пандемии продажи SsangYong Motor за 11 месяцев текущего года упали на 19%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среди кредиторов SsangYong — корейский банк развития (KDB), BNP Paribas, Bank of America, JPMorgan Chase Bank. Теперь SsangYong предстоят массовые увольнения и замораживание продажи активов.

В рамках процедуры банкротства компания будет освобождена от уплаты долгов, но обязана выплачивать зарплату сотрудникам и счета за коммунальные услуги.

В январе 2009 года у SsangYong также были финансовые проблемы. После этого у SsangYong Motor сменился владелец, и до настоящего времени мажоритарным акционером южнокорейского производителя является индийская корпорация Mahindra & Mahindra Limited.

Отметим, как передает AUTO-Consulting, последние несколько лет Ssang Yong не был представлен на украинском рынке, но осенью 2020 года о подписании дистрибьюторского контракта с корейским производителем объявила корпорация "УкрАвто". Однако, корпорация до сих пор так и не представила ни новых моделей, ни дилерской сети Ssang Yong.

Напомним, модельный ряд компании SsangYong состоит из флагманского G4 Rexton, а также Tivoli, Korando и Rexton Sports.