iCar: Apple может выпустить электромобиль уже в 2024 году

В новом отчете Reuters представлены некоторые подробности автомобильных планов технологического гиганта, сообщает Engadget. Согласно информации отчета, Apple может начать производство собственного электромобиля уже в 2024 году.

В основе автомобиля лежит батарея с "революционной" одноячеечной конструкцией. Сообщается, что это позволит компании добавить больше активного материала в силовой элемент, тем самым увеличив его возможности.

Apple также изучает возможность использования литий-фосфатных батарей (LFP). Хотя они не такие емкие, как другие типы батарей, элементы питания LFP менее подвержены перегреву и им не нужен кобальт. Последний момент важен. Более 60% мировых поставок кобальта поступает из Демократической Республики Конго, а шахты страны известны тем, что используют детский труд.

Автомобиль также может иметь несколько датчиков LiDAR для понимания окружающей местности. Помимо закупки этих компонентов у внешних поставщиков, Apple могла бы перепрофилировать датчики LiDAR, созданные для iPhone 12 Pro и iPad Pro, для этой задачи.

По данным Reuters, работа над автомобилем продвинулась достаточно далеко с тех пор, как Apple уволила 200 сотрудников из команды Project Titan. Теперь компания планирует "построить автомобиль для потребителей". Apple, скорее всего, обратится к внешнему партнеру для помощи в производстве.

Однако Reuters предупреждает, что задержки, связанные с пандемией, могут отодвинуть производство на 2025 год или позже, а также, что есть шанс принятия решения о сокращении масштабов проекта.

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То есть, вместо того, чтобы строить собственный автомобиль, компания могла бы работать с традиционными автопроизводителями, чтобы интегрировать разработанные ей технологии в свои автомобили, как это уже делается с CarPlay.

Пока нельзя с уверенностью говорить о том, что автомобиль Apple появится в 2024 году — данные все еще противоречивы. Ясно одно — компания работает над какой-то автомобильной технологией и масштабы проекта продолжают развиваться.