Apple презентовала новые макбуки и операционную систему

Корпорация Apple презентовала новые компьютеры первый чип собственного производства и новую операционную систему.

Как сообщает MC.today, M1 — первый чип Apple, разработанный специально для Mac, который объединил в себе центральный процессор, графический процессор, память и другие элементы.

В компании говорят, что он "обеспечивает невероятные энергоэффективность и время автономной работы". Им оснастили все новые модели.

Apple также продемонстрировала macOS Big Sur — новую операционную систему для настольных компьютеров. С Big Sur и M1 пользователи Mac могут запускать больше приложений, чем когда-либо прежде. Все программное обеспечение теперь является универсальным и работает для систем M1.

Среди ноу-хау от "яблочной компании также маленький стационарный компьютер от Apple, который поставляется с чипом M1, 8-ядерным процессором, и благодаря новой операционной системе имеет доступ к самой большой коллекции приложений для Mac.

В компании уверяют, что компьютер в десять раз меньше и в пять раз быстрее других компьютеров на Windows и он сможет в 15 раз быстрее работать с алгоритмами машинного обучения. SSD-накопитель — до 2 ТБ.

Компьютер подходит для офиса, игр, создания музыки и даже цифрового искусства. MacBook Air с 8-ядерным процессором работает в 3,5 раза быстрее, чем предыдущее поколение. Компания обещает полностью бесшумную работу благодаря новому процессору и отсутствию вентиляторов.

Все ноутбуки оснащены дисплеем Retina. Wi-Fi 6-го поколения. Как уверяют производители, MacBook Air будет оставаться со стабильной связью, даже когда к сети подключается все больше и больше устройств.

Также MacBook Air отличается необычайным временем автономной работы: до 15 часов беспроводного просмотра веб-страниц и до 18 часов воспроизведения видео.

Компания также презентовала 13,3-дюймовый MacBook Pro, который имеет те же характеристики, что и Air: поставляется с чипом M1 (но может быть укомплектован и Intel Core i5 или i7), память — до 16 ГБ, SSD — до 2 ТБ. А вот батарея держит больше — до 20 часов просмотра видео. Также в Pro доступен Touch Bar.

Напомним, Apple в настоящее время работает над AirPods третьего поколения и AirPods Pro второго поколения.