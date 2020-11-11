Украина оказалась страной, где сложнее всего заработать на iPhone 12

Украина, по расчетам аналитиков Picodi.com, оказалась страной с практически самым большим соотношением стоимости iPhone 12 Pro (с памятью 128 GB) к средней заработной плате.

Индекс был рассчитан на основе официальных цен нового флагманского смартфона от Apple в ее магазинах или у авторизованных продавцов. Информация о средней зарплате бралась с сайтов национальных статистических управлений или соответствующих министерств.

При этом учтен именно реальный размер зарплат после уплаты налогов. Для определения количества дней, за которые среднестатистический житель страны может заработать себе на последний iPhone, месячную зарплату разделили на 21 — среднее количество рабочих дней в месяце. В странах, где статведомства указывают зарплату за неделю, такой доход делился на 5.

Так, в Украине рассчитанный показатель составил 87 дней: указанная версия iPhone 12 стоит 39 999 грн (без зарядки и наушников), а средняя зарплата, по данным Госслужбы статистики, в сентябре была 11 998 грн (9 658 после вычета налогов). При этом, по сравнению с прошлогодним "индексом айфона", показатель Украины улучшился на 9,7 дня.

Чуть больший показатель оказался только у Филиппин — 88,2 дня. Подобная ситуация среди проанализированных стран — в Бразилии и Колумбии, чуть лучше — в Беларуси, Казахстане, Перу и Албании.

Быстрее же всего, как выяснилось, можно заработать на iPhone 12 в Швейцарии — за 4,4 рабочих дня. Показатели от 6 до 7 дней оказались у США, Австралии, Люксембурге и Дании.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple работает над наушниками AirPods третьего поколения и AirPods Pro второго поколения. Ранее же Apple запатентовала самовосстанавливающийся гибкий экран.