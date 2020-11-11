Экономика 60 минут назад

Украина оказалась страной, где сложнее всего заработать на iPhone 12

Чтобы купить новый айфон, на среднюю зарплату украинцу придется работать три месяца без перерыва и ничего не есть

iPhone 12 Pro. Фото: Apple iPhone 12 Pro. Фото: Apple
iPhone 12 Pro. Фото: Apple

Украина, по расчетам аналитиков Picodi.com, оказалась страной с практически самым большим соотношением стоимости iPhone 12 Pro (с памятью 128 GB) к средней заработной плате.

Индекс был рассчитан на основе официальных цен нового флагманского смартфона от Apple в ее магазинах или у авторизованных продавцов. Информация о средней зарплате бралась с сайтов национальных статистических управлений или соответствующих министерств.

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При этом учтен именно реальный размер зарплат после уплаты налогов. Для определения количества дней, за которые среднестатистический житель страны может заработать себе на последний iPhone, месячную зарплату разделили на 21 — среднее количество рабочих дней в месяце. В странах, где статведомства указывают зарплату за неделю, такой доход делился на 5.

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Так, в Украине рассчитанный показатель составил 87 дней: указанная версия iPhone 12 стоит 39 999 грн (без зарядки и наушников), а средняя зарплата, по данным Госслужбы статистики, в сентябре была 11 998 грн (9 658 после вычета налогов). При этом, по сравнению с прошлогодним "индексом айфона", показатель Украины улучшился на 9,7 дня.

Чуть больший показатель оказался только у Филиппин — 88,2 дня. Подобная ситуация среди проанализированных стран — в Бразилии и Колумбии, чуть лучше — в Беларуси, Казахстане, Перу и Албании.

Быстрее же всего, как выяснилось, можно заработать на iPhone 12 в Швейцарии — за 4,4 рабочих дня. Показатели от 6 до 7 дней оказались у США, Австралии, Люксембурге и Дании.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple работает над наушниками AirPods третьего поколения и AirPods Pro второго поколения. Ранее же Apple запатентовала самовосстанавливающийся гибкий экран.

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