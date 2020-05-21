Как перестроиться ритейлу в новых условиях: пять важных выводов для HR

В условиях неизвестности важно быстро принимать решения, защитить, поддержать сотрудников и продумать риски, чтобы магазины работали без сбоев.

Когда после мартовских праздников стало понятно, что будет карантин, в компании появился оперативный штаб, который в режиме 24/7 принимает антикризисные решения. Далее эти решения передаются руководителям регионов и в магазины. Мы создали отдельные чаты для стратегических решений топ-менеджеров и для тактических решений по направлениям. Ограничение количества людей в торговом зале, закрытие транспорта, контроль на входе, изменение режима работы магазинов на праздники — местные власти часто меняли требования к работе супермаркетов поздно вечером, а утром они уже должны были действовать в сети. Поэтому оперативная реакция на такие изменения просто необходима.

Обеспечение безопасности сотрудников

С офисными сотрудниками оказалось немного проще — работать в большинстве случав можно из дома. Служба IT организовала удаленный доступ для более 2500 человек и оперативно консультировала по способам групповой связи для виртуальных встреч. Очень оперативно мы также перевели на домашний режим колл-центр службы поддержки, что до нынешних событий заняло бы больше времени.

Одной из важнейших задач команды "Сiльпо" стала защита почти 33 тысяч сотрудников магазинов, работающих на "передней линии". В условиях дефицита и растущих цен закупить многоразовые защитные маски, шапочки, перчатки, защитные экраны на такое количество людей и оперативно разослать по 62 населенным пунктам страны для 259 супермаркетов оказалось непростой задачей. Количество дезинфицирующих средств в месяц, которые расходуются для сотрудников и гостей "Сiльпо", выросло почти в четыре раза. Только для рук используется около 3000 литров антисептика в месяц. Суммарно в первый месяц карантина компания выделила на средства защиты для персонала около семи миллионов гривен.

Бесперебойность работы магазинов

В первую очередь мы стали уделять больше внимания самочувствию сотрудников "Сільпо". Прежде чем допустить к работе, проверяем температуру. Люди остаются дома, если заболели. Мы переделали расписание и процедуры так, чтобы сотрудники как можно меньше пересекались между собой и эти пересечения можно было легко отследить. Так снижается риск заражения, и в худшем случае на карантин попадет только одна смена, а не весь магазин.

Адаптировали к карантину процесс найма: первое собеседование специалист по персоналу проводит по видеосвязи, если такой способ подходит кандидату. А при очном собеседовании сначала меряем температуру, а потом проводим беседу с соблюдением дистанции.

Забота о сотрудниках

Карантин ограничил работу кафе, фудкортов и фудхоллов на территории супермаркетов "Сільпо", которые перешли в режим доставки и самовывоза. Тем, кто оказался незадействованным, мы предложили работу в торговом зале магазина.

В новых условиях важно, чтобы сотрудники "Сільпо" вовремя добирались на работу. Мы сдвинули открытие и закрытие ряда супермаркетов, чтобы все могли подстроиться под новые транспортные ограничения. Кого-то из коллег удалось временно перевести в магазины ближе к дому, чтобы можно было дойти до супермаркета пешком. Постарались получить у местных властей пропуска на проезд в общественном транспорте, насколько это было возможно. Если сотрудники забирают коллег по дороге на работу и развозят домой на собственном автомобиле, мы компенсируем бензин, в некоторых случаях оплачиваем такси. Компания разработала 85 новых маршрутов собственной развозки по всей стране, и дополнительные транспортные расходы "Сільпо" составили два миллиона гривен в месяц.

Мы также предоставили сотрудникам скидки на антисептики и перчатки.

Внутренняя коммуникация и боевой дух

Мы создали план внутренней коммуникации, в котором учли все категории сотрудников "Сільпо". Офисные коллеги получают специальный дайджест с новостями. Для управляющих магазинами руководители сети проводят онлайн-собрания, в которых одновременно участвует свыше 350 человек. После закупки средств защиты важно обучить этим пользоваться. Вместе с командой маркетинга создали постеры и видеоинструкции, как правильно надевать, дезинфицировать, выдерживать дистанцию, уменьшить количество приветствий за руку и обезопасить себя. У каждого магазина есть свой чат в мессенджере. Это отличное средство быстрой коммуникации руководства магазина с сотрудниками и коллег между собой, чтобы обучать, мотивировать, делиться новостями и радостями или просто шутить. Для офисных сотрудников несколько раз уже провели онлайн веселую интеллектуальную игру Pub Quiz.

Публичная поддержка и благодарность

Карантин сделал то, что не могла бы сделать ни одна HR-кампания. Он показал, насколько важна работа сотен тысяч людей, которые несмотря на пандемию выходят на работу. Мы решили привлечь Гостей к поддержке и благодарности. Стартовали с аудиороликов, в которых говорили коллегам "спасибо" и стали транслировать их на внутреннем радио в торговых залах супермаркетов. Потом запустили флешмоб #героїмогодня. Он начался с видео, посвященного ежедневной, обычно незаметной, но очень важной работе сотрудников супермаркета: кассиров, грузчиков, обвальщиков, поваров и многих других. Сейчас ролик уже просмотрело более 1,6 млн человек.

К флешмобу "Сільпо" присоединились десятки компаний: "Укрзалізниця", "Киевстар", "Новая почта", WOG, Salateira, сети супермаркетов "Фора", Fozzy, Thrash!, аптеки "Біла ромашка", сети "Фокстрот" и EVA, банк "Восток", общественные и благотворительные организации. Сотни украинцев поделились историями на своих страницах в социальных сетях. Вначале мая мы запустили проект-благодарность "НАДзвичайні. Діячі України", вместе с клубом иллюстраторов Pictoric "Сiльпо" создает 100 портретов и рассказывает истории о 100 профессиях, которые обычно называют "сферой обслуживания". Публичная поддержка уже перешла из онлайна в офлайн: первого мая открылась уличная выставка с 15 иллюстрациями проекта "НАДзвичайні. Діячі України" перед одним из наших супермаркетов "Сільпо".

Так нынешняя непростая ситуация показала, как за обычными, на первый взгляд, профессиями могут стоять такие невероятные люди — герои в масках, которые делают все, чтобы наша жизнь оставалась прежней!

Павел Сыч, HR-директор сети "Сiльпо"