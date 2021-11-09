Как правильно составить текст СМС-рассылки

СМС-рассылки являются одним из способов повышения продаж. Порой от содержания сообщения зависит очень много, ведь из-за неграмотно составленного текста можно лишиться клиента.

Посредники в осуществлении СМС-рассылки

Для проведения рассылки потребуется надежная СМС-платформа, которая будет отвечать за связь с клиентами. Как правило, платформы работают в "облаке" и имеют такие возможности:

автоматизация рассылок;

хранение базы клиентов;

шаблоны SMS в наличии;

настраиваемые сценарии.

Если вы в поиске надежного бесперебойно работающего сервиса отправки СМС, рекомендуем вам https://smsclub.mobi/.

Советы по написанию текстов

При написании контента следует подумать, как получить от пользователей наибольший отклик. Только текст, который попадает в круг интересов потенциального клиента, принесет компании деньги. Вот несколько советов по написанию СМС-рассылок.

Простота и понятность

Предложения должны быть составлены так, чтобы легко читались и их смысл был сразу же понятен. В противном случае будет большая вероятность того, что рассылку отправят в спам.

В сообщения нельзя включать:

сленговые выражения;

непонятные сокращения и аббревиатуры.

Они способны заметно снизить мнение о компании и заставить отказаться от ее услуг. Это не значит, что сокращения нельзя использовать в принципе, просто они должны быть общеизвестны.

Указание контактов

Никто из клиентов не будет заниматься поиском контактов в интернете. Они должны быть указаны и иметь активные ссылки для соединения с оператором.

Учет отношений между клиентом и компанией

Если покупатель уже сделал заказ товара или услуги, можно использовать более личные обращения и персонализацию по имени. Если контакт пока не установлен, лучше придерживаться официального тона.

Минимальное количество больших букв

СМСки исключают использование цвета, стиля, изменений шрифта. Для выделения главных моментов используют заглавные буквы. Если их будет много, то внимание рассеется и читатель упустит смысл послания.

Использование родного языка клиента

Часто сообщения пишут английскими буквами, так как их использование дает экономию символов и удешевляет рассылку. Такой контент сложно читается, и многие просто не обратят на него внимание.

Сегментирование аудитории

Прежде чем делать рассылку, надо разделить ее на целевые сегменты и посылать лишь те сообщения, которые интересны входящим в данный сегмент людям. Например, если мужчина оставил в клинике обращение по поводу плохого зрения, не следует его приглашать к гинекологу со скидкой на оплату услуг.

Призыв к действию

Описав свое предложение, в итоге надо призвать клиента сделать то или иное действие, иначе все сообщение теряет смысл.

Используйте все эти советы, но не забывайте о главном принципе — в сообщении следует указать, зачем клиенту нужен товар и какую выгоду он получит, купив его у вас.