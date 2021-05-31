Как решить 4 основные проблемы интерьера при помощи шкафа-купе

Многие "квартирные вопросы" легко решаются при помощи хорошего дизайн-проекта и качественного ремонта. А можно использовать несколько дизайнерских уловок и, правильно подобрав мебель, исправить распространенные недостатки помещения. Шкаф-купе — одно из самых практичных и функциональных дизайнерских изобретений, особенно для небольших комнат. Он позволяет максимально рационально использовать каждый квадратный сантиметр, визуально "раздвигать" стены, скрывать неприглядные места, вмещать необходимые предметы.

Маленькая площадь помещения

Чтобы визуально увеличить "сжатое" пространство, лучше выбрать шкаф в светлых оттенках с зеркальными дверцами. Здорово, если он будет занимать ширину всей стены, находящейся напротив окна. Такой прием поможет не только добавить глубины помещению, визуально расширив его границы, но и наполнить дополнительным естественным освещением.

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Неидеальные стены

Неровности и различные дефекты стен не всегда можно прикрыть картинами. С этой проблемой легко справляется удачная расстановка мебели. Правильно подобранный шкаф-купе закроет самые обширные неприглядные места. В качестве экономного варианта можно заказать модель без задней панели, функции которой возьмет на себя та самая неидеальная стена.

Много вещей, мало места

Типичная ситуация для небольших квартир — недостаток пространства для вещей. Ничего более вместительного, чем шкаф купе, еще не изобрели. Главное — рационально использовать все его возможности. Недостаток ширины можно восполнить высотой, выбрав шкаф с антресолями. Туда прекрасно поместятся крупногабаритные предметы, нужные, но нечасто используемые. Внутреннее устройство шкафов-купе разнообразно, как и их размеры. Выбор модели зависит от потребностей и количества предметов, которые необходимо в ней разместить.

Нет единого стиля интерьера

Далеко не всегда есть возможность заказать индивидуальный дизайн-проект для своего дома. Красиво обставить комнату несложно самостоятельно, отдав предпочтение классическому или минималистичному стилю в нейтральных цветах. Использовать с этой целью преимущества шкафов-купе можно по-разному:

чтобы разбавить скучное пространство с типовой обстановкой, подойдет вариант в необычном дизайне или с ярким фасадом, например, с фотопечатью;

умерить пестроту красок можно при помощи большого однотонного шкафа;

поклонники необычных фактур и текстур оценят модели с бамбуковыми, ротанговыми, зеркальными фасадами, сочетанием узорчатого и матового стекла.

Шкаф-купе вписывается в любой стиль и может стать той самой акцентной деталью, объединяющей весь интерьер помещения.

Где искать качественный шкаф-купе

Возможности онлайн-шопинга значительно облегчают процесс поиска мебели, отвечающей всем запросам покупателя. В интернет-магазине "Дубок" заботятся не только о постоянном обновлении и расширении ассортимента, но и о высоком качестве сервиса на всех этапах работы с заказами: от их первичной обработки до бесплатной безопасной доставки товара клиентам в идеальном состоянии.

В течение десяти лет Dybok тесно сотрудничает с надежными производителями мебели, донося до них пожелания и предпочтения своих покупателей. В результате рождаются не просто новые модели шкафов-купе, диванов или кухонных гарнитуров. Так создается стильная, качественная, функциональная мебель для удобства и комфорта людей, а не просто серийный товар на продажу.