Выбор сумки влияет на целостность образа девушки. Поэтому важно придерживаться определенных правил.

Стилисты выделяют несколько вариантов, как сочетать цвет сумки и обуви. О каждом из них поговорим подробнее, рассмотрим варианты по фото.

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Цвет сумки и обуви — правильные сочетания

Раньше было модным, чтобы сумка и обувь совпадали по тону. Но после высказывания модели Кейт Мосс, назвавшей тандем сумки и обуви одного цвета ожидаемым и унылым, тренд начал разрушаться. При этом такое сочетание назвать старомодным или неактуальным нельзя. Туфли и сумки одного цвета — это классика, которая никогда не выйдет моды. Например, черна женская сумка Cromia и обувь аналогичного цвета — беспроигрышный вариант, точно так же как и маленькое черное платье.

Ниже предлагаем рассмотреть сочетания обуви и сумок тех цветов, которые выбирают чаще всего.

⚫️ Коричневый — может быть в разных оттенках: от светлого бежа до темного шоколада. При этом независимо от тона носить такую сумку можно с обувью любого цвета.

⚫️ Серый — так же, как и коричневый, может быть разного оттенка: от почти белого до цвета мокрый асфальт. Сочетание сумки и обуви в таком случае во многом зависит от формы и фасона аксессуара. Если рассматривать на примере ежедневного классического стиля, то серая сумка хорошо будет сочетаться с обувью в спокойных оттенках: нежно-розовый, лиловый, голубой и темно синий.

⚫️ Зеленый — для ярких оттенков смело подбирайте яркую обувь. Если зеленый ближе к серому, наденьте туфли цвета марсала или индиго. Это выглядит стильно и ярко.

⚫️ Красный — к любому оттенку отлично подойдут туфли в цвете бордо, оранжевых и розовых оттенков. По классике все так же уместно сочетание с черным, белым и всеми нюдовыми тонами. И не забывайте про 100% выигрышное сочетание — красный, синий, зеленый.

Если вы ищете аксессуар, который подойдет ко всему, советуем присмотреться к черным, коричневый, серым, бежевым оттенкам и моделям в цвете металлик. Базовая вечерняя сумочка оттенка бронзовый металлик выгодно дополняет образ даже с самым простеньким платьем.

Сочетание дизайна сумки и обуви

Говоря о том, как подобрать сумку к обуви, стилисты советуют сочетать эти вещи не по цвету, а по дизайну. К примеру, с остроносой обувью хорошо смотрится сумка с четко обозначенными линиями. К обуви с закругленным носком лучше подобрать похожую по дизайну округлую модель сумки Cromia.

Объемные цветы, пайетки и молнии придают образу выразительности только тогда, когда они являются украшением на обуви или сумочке. К декоративному акссесуару выбирайте максимально простые туфли, и наоборот.

Сочетание принта сумки и обуви

Старайтесь не копировать узор принта в точности. Лучше либо найти с рисунком, который будет подобен и лишь слегка намекать на повторяемость узора, либо выбрать обувь в однотонном цвете. Особенно актуально это правило при выборе леопардовых принтов. В данном случае нужно оставить что-то одно — или леопардовую обувь, или сумку.

Добавить в образ целостности помогут детали, например, если на сумке принт с цветами, подберите интересные сережки, браслет или подвеску в виде цветочка. А если на рюкзаке есть горошек, то и кеды можно выбрать такие же.

При правильном подборе сумки под цвет обуви, любой из предложенных вариантов будет выглядеть красиво. Стилисты советуют избавиться от стереотипов моды и не бояться экспериментов.