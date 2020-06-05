Как выбрать игровой ноутбук?

Когда наступает время покупки нового ноутбука, можно растеряться среди огромного разнообразия моделей.

Но эксперты интернет-магазина stylus.ua расскажут о самых важных параметрах, на которые стоит обратить внимание при выборе игрового лэптопа.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Дизайн и размер

Приятно, когда ноутбук и производительный, и красивый. Геймерские модели обычно выдает агрессивный дизайн — красные яркие линии, острые углы и необычные формы, прочный корпус из алюминия или пластика и обязательно клавиатура с подсветкой. Габариты и вес устройства зависят от дисплея.

Для гейминга подойдет модель с диагональю 17 дюймов, но если планируете пользоваться устройством вне дома, возьмите 15,6-дюймовую модель, чтобы она помещалась в сумке.

Экран

Оптимальные варианты диагонали — 15,6"" и 17,3"". Хорошую детализацию и высокое качество изображения обеспечит формат Full HD. Что касается матрицы, то остановите выбор на матовом покрытии, оно устойчиво к бликам. В игровом ноутбуке важна частота обновления экрана, оптимальные показатели — 120 и 144 Гц (у обычных моделей 60 Гц). Матрицу лучше выбирать TN (быстрый отклик) или IPS (реалистичнее цветопередача).

Производительность

Игровой модели потребуется не меньше 6 ядер Intel Core i7 или i9 восьмого, девятого и десятого поколения, — это топовые процессоры последних годов. Многоядерные лэптопы смогут выполнять несколько задач одновременно, демонстрируя при этом высокую производительность. Немаловажную роль играет объем оперативной памяти — чем ее больше, тем лучше будет работать система. На данный момент актуально выбирать формат оперативной памяти DDR4 объемом 16-32 Гб.

Хранение данных

Чем больше объем твердотельного накопителя, тем выше стоимость ноутбука. Для быстрой работы системы следует выбирать SSD-диски, они удароустойчивые и надежнее HDD. С другой стороны, если вам нужно место для хранения большого количества фильмов, музыки, фотографий, возьмите комбинацию SSD+HDD, например 512 Гб + 1 Тб. Важную роль играет частота вращения диска. Имея частоту 7 200 оборотов в минуту, диск будет шуметь и быстро нагреваться, но зато нужное приложение откроет быстро.

Видеокарта

Все ноутбуки имеют дискретную или интегрированную видеокарту. Каждая из них подходит для решения определенного типа задач. Для работы с документами, схемами, таблицами, веб-серфинга и просмотра фильмов подойдет обычная видеокарта, а вот дискретная как раз нужна геймерам. Топовые модели дискретных видеокарт Nvidia:

GeForce RTX2060;

Geforce GTX1660Ti;

GeForce GTX1050;

GeForce GTX1650.

Выбрав игровой ноутбук с одной из этих видеокарт, вы не ошибетесь и получите плавную графику и яркий игровой процесс.

При покупке обращайте внимание на основные критерии: производительность, экран, наличие SSD-диска и видеокарту. Если уже планируете покупку новенького ноутбука или хотите обновить старый, рекомендуем посетить stylus.ua.