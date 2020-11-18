Как выбрать мяч для большого тенниса?

В теннисе на ход игры влияет не только техника и мастерство игроков, но и игровое снаряжение. Спортсмены должны пользоваться профессиональной атрибутикой как во время игры, так и на тренировке. Причем важно не только правильно купить ракетку для большого тенниса, но и заказать подходящий теннисный мяч. В статье будут описаны производство теннисных мячей и те их характеристики, которые значительно влияют на качество атрибута.
Из чего сделан теннисный мяч?
Основной материал мячика — резина с добавлением натурального каучука. Сверху ее покрывают ворсовым сукном. В качестве ворса используют шерсть и прочный нейлон. Процентное содержание шерсти влияет на тип мяча: "Melton Cloth" (с большим количеством шерсти) и "Needle Cloth" (больше синтетики).
Чтобы выбрать, какие купить мячи для большого тенниса, нужно понимать, чем отличаются эти 2 типа. Рассмотрим их подробнее.
Характеристики Melton Cloth:
- высокий процент шерсти;
- средняя скорость полета;
- движение по высокой траектории;
- быстрая изнашиваемость;
- высокая стоимость.
Характеристики Needle Cloth:
- много синтетических нитей в составе;
- траектория полета ниже;
- низкая скорость движения;
- высокая износоустойчивость;
- низкая цена;
- разработаны для начинающих теннисистов.
Как делают теннисные мячи?
Натуральный каучук добавляют в растворитель и материал по текстуре становится похож на тесто. С помощью специальных ножей его разрезают на гранулы, и под прессом придают форму полусфер (половинок мяча). Полусферы полируют и соединяют между собой, предварительно нагнетая давление в будущем мячике. Сверху покрывают каучуковым раствором, а затем сукном. Готовый мяч нагревается и пропаривается для формирования гладкого шва и аккуратного покрытия. В конце наносят маркировку, а уже после проводят испытание на износостойкость и упругость.
Важная характеристика — плотность покрытия. В зависимости от этого показателя атрибуты разделяются на 2 вида: стандарт и экстра.
Мячи типа "стандарт" с редким ворсом, их используют для грунтовых кортов или закрытых кортов с покрытием. На грунтовом корте он прослужит 12 часов, на закрытом — до 6 часов.
У категории "экстра" — более длинный и плотный ворс. За счет этого мяч имеет низкую скорость полета и отскок, но зато хорошую износоустойчивость. Мячи "экстра" предназначены для хард-кортов.
Какого цвета теннисный мяч выбрать?
В специализированном теннисном магазине можно найти мячи разного цвета, покрытия, упругости и т. д. Для профессиональной игры важно, чтобы все товары для тенниса соответствовали рекомендациям Международной федерации тенниса. Для мячей федерации устанавливает такие нормативы:
- размер (диаметр) теннисного мяча — от 6.54 до 7.3 см (в зависимости от "скорости");
- цвет — белый или желтый;
- вес теннисного мяча — 56-59.4 г;
- покрытие однородное, шов гладкий.
Зная эти данные, становится понятнее, как выбрать теннисные мячи. На упаковке с сертифицированными мячами есть специальная маркировка Международной федерации. Ее наличие свидетельствует о том, что товар соответствует всем требованиям.
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