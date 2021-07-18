Как выбрать надувной бассейн?

Летний отдых невозможно представить без купания, которое спасает от жары и дарит приятные эмоции. Если у вас нет возможности бывать на море так часто, как хочется, отличной альтернативой станет надувной бассейн. Вы можете пользоваться бассейном в любое время и установить его в любом удобном месте: на даче, летней террасе у дома или выехать с ним на природу.

Преимущества надувных бассейнов

Простая установка

Удобная транспортировка

Бюджетная цена в сравнении с каркасными и сборными бассейнами

Популярностью во всем мире пользуются надувные бассейны фирмы Bestway. Выполненные из уплотненного винила изделия отличаются повышенной прочностью и не боятся механических повреждений и проколов. При этом бассейны мягкие и удобные для купания, а стенки изделий плотные и способны выдержать вес человека.

Виды надувных бассейнов

В зависимости от возрастной группы пользователей надувных бассейнов, эти пляжные аксессуары делятся на:

Детские

Взрослые, или семейного типа

Детские надувные бассейны

Детские бассейны Bestway представлены широким ассортиментом изделий, которые учитывают все возрастные категории детей: от грудничков младше одного года до 12-летних подростков.

Например, для двухлетнего малыша отличным вариантом станет надувной бассейн 51145 Сладкая клубника. Яркий принт в виде спелой клубники привлечет внимание ребенка и сделает купание забавным и интересным. Бассейн также можно использовать в качестве игрового манежа, наполнив его шариками.

Для купания компании маленьких детей подходит бассейн в форме детской ванночки. Бассейн достаточно просторный, чтобы вместить 3–4 детей, и при этом компактный при транспортировке.

Взрослые бассейны, или бассейны семейного типа

Для детей среднего школьного возраста подойдут бассейны семейного типа, где ребенок может купаться со всей семьей или под присмотром взрослых.

Например, надувной бассейн Bestway 57372 (457х107 см) с картриджным фильтром и лестницей — отличный вариант для проведения летнего отдыха в кругу семьи или компании друзей. Бассейн вмещает в себя нескольких людей, при этом имеет компактный размер и легкий вес. Вы можете брать изделие с собой в поездку на природу или на дачу.

Преимущества надувного бассейна Bestway 57372:

Трехслойная армированная чаша пвх — обеспечивает прочность и устойчивость конструкции

Наличие картриджного фильтра, который очищает воду и гарантирует вам комфортное и безопасное купание

Лестница в комплекте — это делает пользование бассейном еще удобнее

Рекомендации по установке надувных бассейнов

Установка надувного бассейна не требует сложных действий, но есть несколько рекомендаций, которых следует придерживаться.

Перед установкой изделия очистите территорию, чтобы на ней не было камней, веток и прочих предметов, способных повредить чашу бассейна.

Установите бассейн на освещаемую солнцем территорию, чтобы поддерживать оптимальную температуру воды.

Пользуйтесь специальными подложками под бассейн. Они создадут дополнительную защиту от повреждения для дна и стенок бассейна.

Используйте специальные тенты для защиты бассейна от мусора. Тенты также помогают сохранить тепло воды ночью и в пасмурные дни.

Приобретайте надувные бассейны проверенных производителей. Так вы обеспечите себе пользование аксессуаром на несколько сезонов.

Качественный надувной бассейн подарит вам незабываемый летний отдых и яркие эмоции.