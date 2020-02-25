Как "взломать" мышление банкира и получить финансирование на своих условиях

Я искренне верю в счастливые случайности. Возможно и вам повезет встретить правильных кредиторов, которые помогут предоставить вам заемные средства на хороших лояльных условиях.

Однако, устроит ли вас результат, основанный на вашем позитивном мышлении? Думаю, что нет.

Если вы хотите получить адекватные условия финансирования, придется быть проактивным, рациональным при постановке целей и настойчивым в их достижении.

Моя задача на мастер-классе вместе с вами найти ответы на такие вопросы:

1. Может ли бизнес обойтись без заемных средств?

В стабильных экономиках процентные ставки — всего лишь несколько процентов годовых. Ответ очевиден. Если рост бизнеса сдержан недостаточностью финансовых ресурсов, нужно обязательно привлекать кредиты. А как в Украине, где ставки по кредитам достигают 20% годовых?

2. Нужно ли знать, как устроен банк?

Представьте, что вы прилетели в гости к своему другу — колонизатору Марса. А там все по-другому! Нет пригодной для дыхания атмосферы, нет маршруток, Uber и Airbnb. Все суетятся, спешат, говорят непонятными словами и не обращают на нас внимания. Захотите ли вы разобраться "как, что там работает" прежде, чем покупать билет на космолет?

3. Чего боятся банкиры? Что движет вашим банкиром?

Здорово, если вы поняли, от каких людей зависит успех вашего займа. Где у этих людей кнопка? О чем с ними говорить? Как себя вести?

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4. Можно ли рассчитывать на клиентоориентированность банка?

Последние десятилетия избаловали нас качественными потребительскими сервисами. Приходя в кредитное учреждение, мы рассчитываем, что нашу проблему здесь решат так же четко и быстро, как мы получаем наши деньги в банкомате. Как правило нас ждет разочарование, за которым следует наше решение: "Никогда больше". Но рациональны ли наши ожидания? На что следует настроиться, чтоб достигнуть успеха?

5. А как с лизингом?

Чем он отличается от кредита и где его искать?

6. Что значит "взять финансирование на своих условиях"?

Почему это важно? Как поставить SMART-цели на переговоры с кредитором?

7. Материалы и документы, которые нужно иметь для работы с кредитором?

Банки и лизинговые компании имеют свои стандартные "списки документов". Начните работать по этому списку и — привет! — о своих целях можете забыть. Почему нужно продумать свой пакет документов? Какая цена вопроса и каков выигрыш?

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8. Кто должен быть в вашей команде переговорщиков? Кто из ваших людей должен координировать процесс? Как построить контакт?

Есть несколько проверенных способов, как испортить все. Узнайте о них, чтобы не повторять.

9. Наконец, если все так сложно, можно ли обойтись без привлечения заемных денег?