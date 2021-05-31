Какие существуют намазки на хлеб

Бутерброды — любимое блюдо многих, а главное — не занимает много времени в приготовлении. Но без намазки любой бутерброд теряет свой вкус и ценность. Бушуют споры о том, какая паста для вашего повседневного (цельнозернового) хлеба самая полезная. Перед вами 8 самых популярных намазок на хлеб. Независимо от того, хотите ли вы сладкий или соленый перекус, вы можете выбрать именно тот, который подходит именно вам:

шоколадная паста с фундуком;

варенье (джем);

шоколад;

сливочный сыр;

с медом;

брускетта;

рикотта;

из бобов.

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Шоколадная паста с фундуком богата белком и при этом очень вкусная. Можно украсить нарезанными бананами или посыпать шоколадной стружкой. Популярной среди потребителей стала шоколадная паста с фундуком Vivo Попробуйте со свежеиспеченным хлебом, 60% фундука и шоколада, с минимальным содержанием сахара, который моментально превращается в карамель. Добавьте немного нарезанных фруктов или немного корицы для украшения. Или вы можете просто намазать его на тост, чтобы начать день вкусно и питательно!

Варенье (джем) — классическая намазка к тостам. Поскольку варенье можно приготовить из любых фруктов, найти свой любимый аромат будет проще простого. Добавьте творога, чтобы завтрак получился более сытным.

Шоколад. Если вы сладкоежка, но не совсем любите орехи, большинство супермаркетов теперь продают просто шоколад сам по себе. Добавьте нарезанные фрукты, например, клубнику, чтобы завтрак стал еще более сытным.

Сливочный сыр — еще один универсальный тост. Вы можете нарезать несколько огурцов и добавить немного соли и перца. Или, если вы предпочитаете более сытный завтрак, можно добавить копченого лосося и укроп.

Медовый тост. Если вы сладкоежка, но ведете здоровый образ жизни и выбираете только натуральные продукты, попробуйте полить тост медом. Чтобы немного приукрасить, добавьте несколько кусочков яблока перед тем, как польете медом.

Брускетта — это традиционная итальянская закуска. Просто нарежьте помидоры кубиками с добавлением оливкового масла соли и перца, немного чеснока, и у вас будет вкусное начало дня.

Рикотта — восхитительный сыр прекрасен сам по себе с добавлением небольшого количества оливкового масла и морской соли. Если вам хочется чего-нибудь более сытного, добавьте в тосты с рикоттой немного измельченной куриной грудки и отварного шпината.

Жареные бобы — очень универсальный тостовый намаз. Вы можете добавить немного сыра и сметаны, чтобы приготовить семислойный тост. Или измельчите немного мяса, оставшегося после вчерашнего ужина, и получите свой собственный тако с тостами! К тому же бобы богаты белком, благодаря которому вы останетесь сыты длительное время.

Бутерброды — одна из самых популярных закусок. Их легко приготовить за считанные минуты, они просто идеально подходят для быстрого утоления голода. Благодаря разнообразию намазок вы сможете расширить свой рацион полезными витаминами.

