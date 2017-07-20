Какие украинские компании будут продавать мороженое в ЕС

20 июля 2017, 18:16
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Три украинских производителя мороженого готовятся получить право на экспорт в ЕС

Какие украинские компании будут продавать мороженое в ЕС | Потребрынки | Дело Увеличить картинку

Три производителя мороженого завершают процедуру проверки на получение права на экспорт продукции в страны Европейского Союза.

"В настоящее время три предприятия ассоциации украинских производителей "Мороженое и замороженные продукты" завершают прохождение проверки на получение права экспорта продукции на европейские рынки. Это — харьковский "Хладпром", "Ласка" (Кировоградская обл.) и "Ласунка" (Тернопольская обл.)", — сообщил президент ассоциации Игорь Бартковский на пресс-конференции в среду.

По его словам, начиная с 2015 года 44 предприятия молочной отрасли работали над получением права получить доступ на рынок ЕС.

"Прошли проверку 16 предприятий, которые на сегодня имеют соответствующее разрешение на поставку продукции", — сообщил И.Бартковский.

По данным президента ассоциации, Украина в 2016 году экспортировала 4,5 тыс. тонн мороженого.

"Сегодня, при наших мощностях и современных технологических линиях, мы можем экспортировать до 7 тыс. тонн продукции на рынки ЕС и других стран", — указал он.

И.Бартковский также сообщил, что украинские предприятия в январе-июне 2017 года увеличили производство мороженого на 7,3% по сравнению аналогичным периодом 2016 года — до 57,1 тыс. тонн. Экспорт за этот период возрос на 25,4% — до 3,252 тыс. тонн, импорт — на 45%, до 121 тонны.

По его данным, Украина поставляет мороженое более чем в 30 стран мира.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: потребрынки , мороженое , экспорт , евросоюз

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Какие украинские компании будут продавать мороженое в ЕС | Потребрынки | Дело
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