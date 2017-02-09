"Карпатнефтехим" взял под контроль бывший менеджер Лукойла

Более половины ООО "Карпатнефтехим" (г. Калуш, Ивано-Франковская обл.) у российских собственников выкупил бывший менеджер "Лукойла" — Ильхам Мамедов. Об этом сообщил Антимонопольный комитет Украины (АМКУ), обнародовав решение о предоставлении разрешения на концентрацию акций.

Мамедов купил "Карпатнефтехим" через выкуп акций "Lukoil Chеmical BV" у "Lukoil International GmbH" и "Lukoil Holding GmbH" (обе — г. Вена, Австрия), которые входят в группу Лукойл.

В АМКУ раскрыли схему покупки: Мамедов владеет компанией "Xedrian Holding Ltd" (г. Лимасол, Кипр), которая купила больше 50% акций "Lukoil Chеmical BV". Еще 25% акций купила "Techinservice Limited" (г. Лондон, Англия).

Согласно решению АМКУ, после осуществления концентрации Группа Лукойл больше не будет контролировать "Lukoil Chеmical BV" и соответственно — "Карпатнефтехим".

По данным liga.net, бенефициаром лондонской "Techinservice Limited" является предприниматель Игорь Щуцкий, владелец ООО "Производственная группа Техинсервис". Он подтвердил изданию, что купил у "Лукойла" до 50% "Карпатнефтехима", но имя второго собственника не назвал.

"Это мой хороший знакомый, украинский бизнесмен и менеджер, — рассказал он. — Сумма сделки составила $25 млн на двоих покупателей. У нас будут почти равные доли", — заявил Щуцкий.

Ильхам Мамедов был назначен генеральным директором ПИИ "Лукойл-Украина" с 29 ноября 2014 года.