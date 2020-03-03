Недвижимость 1 час назад

Kharkiv Palace Hotel 5* Ярославского подтвердил титул лучшего отеля Восточной Европы

Пятизвездочный luxury-отель, принадлежащий известному украинскому бизнесмену Александру Ярославскому, второй год подряд признан лучшим в двух номинациях престижной международной премии в сфере отельного бизнеса "International Hospitality Awards"

Kharkiv Palace Hotel 5* Ярославского подтвердил титул лучшего отеля Восточной Европы Kharkiv Palace Hotel 5* Ярославского подтвердил титул лучшего отеля Восточной Европы

Kharkiv Palace второй год подряд обошел всех конкурентов в категориях BEST BUSINESS HOTEL 5* и BEST MICE HOTEL.

Как сообщили организаторы премии, в этом году заявки на участие в премии "International Hospitality Awards" подали 389 отелей из 25 стран Европы. Лишь 132 смогли выйти в финал и соревноваться за титул лучшего в 27 номинациях отраслевой премии. Победители были награждены 1 марта в отеле InterContinental Kyiv.

В категории BEST BUSINESS HOTEL 5* Kharkiv Palace Hotel опередил конкурентов Fairmont Baku Flame Towers, а также украинские столичные отели Hyatt Regency Kyiv, Intercontinental Kyiv і Premier Palace Hotel.

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В номинации BEST MICE HOTEL харьковский отель Александра Ярославского обошел киевский President Hotel і Mercure Kyiv Congress Hotel, а также Marriott Warsaw Hotel и InterContinental Vienna. По итогу 2018 года Kharkiv Palace Hotel был признан лучшим в этих же номинациях среди других отелей более двух десятков стран Европы. В 2014 году Kharkiv Palace Hotel Ярославского впервые получил титул Best MICE Hotel.

Kharkiv Palace 5* в свое время стал первым отелем высшего класса "люкс" в Харькове. Его создание инициировал и профинансировал известный украинский бизнесмен Александр Ярославский — генеральный инвестор подготовки Харькова к Чемпионату Европы по футболу 2012 года (Евро-2012). Общая сумма инвестиций в проект составила 126 млн долларов. Оператором строительства выступила группа DCH.

Сейчас Kharkiv Palace 5* — один из крупнейших фешенебельных отелей Украины и Восточной Европы. Александр Ярославский празднует в своем отеле свои знаковые даты — к примеру, недавний громкий юбилей, на который собралось множество VIP-гостей.

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