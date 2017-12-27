"Киевстар" запускает Mobile ID

27 декабря 2017, 18:02
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Новый сервис позволяет проводить электронную идентификацию личности для получения электронных услуг

Увеличить картинку

"Киевстар" начал подключение сервиса Mobile ID, который позволяет проводить электронную идентификацию личности для получения электронных услуг. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

С 27 декабря 2017 года по 1 июня 2018 года во время опытной эксплуатации Mobile ID ограниченная группа контрактных абонентов Киевстар будет иметь возможность испытывать работу сервиса до его коммерческого запуска во втором квартале следующего года.

В этот период будет исследоваться бесперебойность функционирования сервиса, его взаимодействие с системами ГП "Национальные информационные системы" и возможность абонентов идентифицировать личность с использованием мобильного телефона и специальной SIM-карты.

На время опытной эксплуатации пользователям сервиса Mobile ID будет доступна возможность электронной идентификации для получения услуг двух государственных реестров: госгеокадастра и онлайн-дома юстиции.

Для подключения сервиса Mobile ID абонент должен осуществить замену SIM-карты на новую, которая дополнительно обеспечивает поддержку функции повышенной защиты информации при электронной идентификации пользователя. Замена карты и подключение услуги осуществляются в магазине Киевстар в Киеве по ул. Крещатик, 13.

Раздел: >
Теги: киевстар 21673832 , мобильная связь , мобильные телефоны

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Читайте также
Больше в разделе Бизнес
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 27.94
EUR EUR - - 33.12
RUB RUB - - 0.48
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 26.03 12.59
Киевская область 26.41 12.94
Львовская область 26.12 13.09
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.