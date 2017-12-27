"Киевстар" запускает Mobile ID

"Киевстар" начал подключение сервиса Mobile ID, который позволяет проводить электронную идентификацию личности для получения электронных услуг. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

С 27 декабря 2017 года по 1 июня 2018 года во время опытной эксплуатации Mobile ID ограниченная группа контрактных абонентов Киевстар будет иметь возможность испытывать работу сервиса до его коммерческого запуска во втором квартале следующего года.

В этот период будет исследоваться бесперебойность функционирования сервиса, его взаимодействие с системами ГП "Национальные информационные системы" и возможность абонентов идентифицировать личность с использованием мобильного телефона и специальной SIM-карты.

На время опытной эксплуатации пользователям сервиса Mobile ID будет доступна возможность электронной идентификации для получения услуг двух государственных реестров: госгеокадастра и онлайн-дома юстиции.

Для подключения сервиса Mobile ID абонент должен осуществить замену SIM-карты на новую, которая дополнительно обеспечивает поддержку функции повышенной защиты информации при электронной идентификации пользователя. Замена карты и подключение услуги осуществляются в магазине Киевстар в Киеве по ул. Крещатик, 13.