Ко Дню независимости из Киева в Харьков и обратно запустят дополнительные поезда

Для обеспечения перевозки пассажиров в период празднования Дня Независимости Украины "Укрзализныця" назначила дополнительные скоростные поезда №724 Киев — Харьков и №723 Харьков — Киев на 21, 22 и 24 августа.

Как сообщает пресс-служба ЖД-перевозчика, 21, 22 и 24 августа скоростной поезд "Интерсити+" № 724 отправится из Киева в 13:25 и прибудет в Харьков в 18:10.

На пути следования поезд остановится на станциях "Дарница" (13:43 — 13:45), "Миргород" (15:41 — 15:43) и "Полтава-Киевская" (16:32 — 16:34).

Скоростной поезд "Интерсити+" № 723 отправится из Харькова в 13:11 и прибудет в Киев в 17:56 с остановками на станциях "Полтава-Киевская" (14:51 — 14:53), "Миргород" (15:42 — 15:44) и "Дарница" (17:40 — 17:42).

Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах и в системе онлайн-продаж.

Напомним, "Укрзализныця" восстановила курсирование 14 пригородных поездов по территории обслуживания Южной, Одесской и Донецкой железных дорог.

С 13 августа "Укрзализныця" возобновляет курсирование поездов в Ивано-Франковск и Черновцы.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця", согласно постановлению Кабинета министров Украины №641 и решений областных региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, с 3 августа временно отменяет остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе в связи с усилением карантинных мероприятий, вызванных пандемией коронавируса.