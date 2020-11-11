Ко Дню винодела и виноградаря создали лимитированную коллекцию вина

Первое вино, которое выбрали забрендировать государственной отметкой UkraineNow, стало Тельти-Курук от SHABO. Именно за уникальность одноименного сорта винограда и был избран этот продукт, как флагман национального бренда украинского вина.

Автохтонный сорт Тельти-Курук — эксклюзивный в мире. И существует именно в Украине. Корнесобственные, выращенный из материнских лоз 1978 года растет исключительно на терруаре SHABO. Здесь его самые большие насаждения. Это визитная карточка не только компании, но и всей страны. И доказательство того, что украинцы имеют право гордиться многим в родной стране, и национальным вином, в том числе.

Инициатором проекта стало агентство по развитию бренда Ukraine NOW, Офис Президента Украины, Государственное агентство развития туризма и Одесская областная государственная администрация.

"Посмаковать UkraineNow — разве это не круто? Это замечательная идея виноделов — как представить Украину за рубежом! Чтобы Украина ассоциировалась с качественным продуктом, с праздником, со вкусом вина. Надеюсь, больше предпринимателей захотят повторить этот опыт виноделов. Ведь Украине есть много чего представить миру", — говорит член рабочей группы по развитию бренда от Офиса Президента Юлия Мендель.

Созданы уникальные продукты дают возможность развивать украинский гастротуризм и привлекают к нам все больше гостей со всего мира, акцентируют участники проекта.

"Государственно-частное партнерство — наиболее действенный механизм в развитии и популяризации туризма. Украинский бизнес уже формирует крутые продукты, которые популяризируют Украину во всем мире. В частности, наши виноделы, которые уже выигрывают международные дегустационные конкурсы. Поздравляем их с Днем винодела! Этот праздник молодой, но традициям виноделия в Украине — сотни лет. Поэтому нам есть, чем гордиться!" — отмечает руководительница государственного агентства туризма Марьяна Олеськив.

Лимитированная серия вина Тельти-Курук из эксклюзивного сорта винограда составит 100 бутылок с известным логотипом UkraineNow.

"Украинцы имеют право гордиться своим национальным вином. Мы уверены, что украинское виноделие имеет колоссальный потенциал! Сотрудничество украинских виноделов и UkraineNOW — это потрясающая возможность заявить о том, что Украина — это винодельческая страна, а государство и бизнес совместно работают над тем, чтобы Бренд украинского вина стал широко известным в мире, — отметил Гиорги Иукуридзе, основатель компании, изготовивший первую серию вина под брендом UkraineNow. — Мы, со своей стороны, уже 17 лет работаем над этим. Созданные из собственного винограда, вина SHABO получили более 500 наград на конкурсах, среди которых Decanter Wine Awards, Mundus Vini, New York IWC; единственные представляют Украину в Музее вин в Бордо, в котором выставляют только по одному из вин от каждого государства; экспортируются в 18 стран мира. SHABO единственные в Украине, кто создает премиальные вина "контролируемых наименований по происхождению" (украинский аналог французских Appellation d'origine controlee)".

Чтобы с серией вина ознакомились украинцы, будут объявлены конкурсы на странице бренда UkraineNow.