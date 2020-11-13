Когда нужно обращаться к подологу

Практически каждый из нас в течение жизни сталкивался с такими распространенными проблемам, как вросшие ногти и мозоли. Несмотря на бытовой характер и распространенность повреждений, лечить их нужно у врача-подолога, чтобы не занести инфекцию и не спровоцировать тяжелое воспаление.

Подолог — узкий специалист, который занимается здоровьем стоп и голеней человека, работает на стыке двух специальностей — хирургии и дерматологии. Подолог должен знать основы ортопедии, понимать строение нижней части ноги человека. Занимается врач лечением заболеваний стоп, профилактикой их патологий, особенно часто к нему обращаются люди с дефектами ногтевой пластины, например, искривленными, вросшими ногтями, которые травмируют мягкие ткани и приводят к нестерпимой боли.

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Опытный врач подолог в Киеве избавит пациентов от мозолей, вросших ногтей, трещин на пятках и многих других проблем со стопами. Особенно болезненными могут быть стержневые мозоли, которые в самом центре имеют твердый глубокий стержень. При ходьбе они причиняют пронизывающую боль, а самостоятельно избавиться от них невозможно из-за глубокого врастания. Любая проблема со стопой лечится лучше на начальном этапе, поэтому не стоит медлить с походом к врачу и пытаться самостоятельно устранить дефект народными средствами.

Подолог проводит медицинский аппаратный педикюр, который направлен не на эстетику, а в первую очередь на здоровье стопы и пальцев ног. Врач осмотрит пациента и точно определит проблему. Ноготь может аккуратно подрезаться, если это возможно, чтобы в дальнейшем сформировать его правильный физиологический рост. Но иногда приходится прибегать к дополнительным приспособлениям, например, к системе "Подофикс". Это мягкая скоба-пластина, которая устанавливается на больной ноготь. Кроме того существуют скобы Фрезера, которые также используются для лечения ногтей.

Кроме лечения деформаций ногтей подолог может назначить пациенту анализы на выявление грибка и назначить лечение в случае необходимости.

Стопы — основа здоровья всего скелета, не все это знают, но даже обычное плоскостопие со временем приводит к искривлению осанки. А что говорить о человеке, которому просто больно ходить из-за мозолей или вросшего ногтя. Такой человек не может носить привычную обувь, он бережет больную стопу и смещает центр тяжести на здоровую, что неминуемо приведет к скелетным изменениям, если процесс долго останется без лечения. Также особого внимания заслуживают стопы людей, больных сахарным диабетом. Доверьте свои ножки профессионалу и будьте здоровы.