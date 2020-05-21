Компания Facebook запустила бесплатный сервис по созданию магазинов в своих соцсетях

Компания Facebook представила новый сервис под названием Facebook Instagram Facebook Shops.

Он позволит интернет-магазинам бесплатно создавать свои онлайн-витрины в социальных сетях Facebook и Instagram и продавать товары напрямую покупателям на своей платформе, сообщил основатель американской компании Марк Цукерберг газете The Financial Times.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По его словам, Facebook ускоренно реализовала планы по запуску нового сервиса, чтобы воспользоваться бумом в интернет-торговле во время пандемии коронавируса.

В сообщении на сайте компании говорится, что "любой продавец, независимо от его размера или бюджета, может прийти со своим бизнесом в интернет и общаться с клиентами, где и когда это удобно для них".

Как рассказал Цукерберг, социальный медиа-гигант сможет использовать получаемые в ходе электронной торговли данные для улучшения своего рекламного сервиса и взимать за это дополнительную плату.

По словам основателя соцсети, магазины смогут создавать цифровые витрины на Facebook или Instagram, которые позволят предприятиям чаще совершать продажи с меньшими затратами.

При этом Facebook, кроме рекламных сборов, будет взимать небольшую комиссию для покрытия расходов по обработке кредитных карт и мониторингу мошенничества в США.

В компании рассчитывают, что 2,6 млрд пользователей площадок Facebook начнут делать покупки на платформе.

Как отмечает FT, представленный компанией новый сервис ставит Facebook в прямую конкуренцию с такими площадками онлайн-торговли, как Amazon и eBay, а в дальнейшем и с платформами доставки продуктов питания, такими, как Grubhub.

Указано, что магазины Facebook Instagram Facebook Shops будут использовать возможности обмена сообщениями Facebook: пользователи смогут связаться с предприятиями через WhatsApp, Messenger или Instagram Direct, чтобы задать вопросы или отслеживать поставки, например. Он также будет иметь инструменты для создания и отслеживания программ лояльности. Пользователи смогут просматривать продукты и товары, отправлять сообщения предприятиям для организации покупок, а в некоторых случаях покупать их напрямую после онлайн-проверки.

В действующем сервисе Facebook Shopify отметили, что компания не пытается продублировать опыт Amazon на своей платформе и продолжит работать с сервисами электронной коммерции, такими, как Shopify, который помогает малым предприятиям создавать интернет-магазины и заботится об аналитике и платежах.

Также Цукерберг добавил, что Facebook будет интегрироваться с судоходными и логистическими службами. Он сообщил, что компания сосредоточится в развитии новой своей службы на США и Западной Европе, которые имеют инфраструктуру для проверки онлайн-продавцов и защиты от контрафактной торговли. По словам основателя Facebook, в дальнейшем в сервисе планируется оценивать репутацию продавцов и вести их рейтинги.

Ранее компания Facebook купила анимационный сервис Giphy и запустила его в своей социальной сети Instagram.