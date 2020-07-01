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Компания Kitsoft разработала новый дизайн для сайта Верховной Рады Украины

Также у сайта украинского парламента теперь появилась мобильная версия

Компания Kitsoft разработала новый дизайн для сайта Верховной Рады Украины Компания Kitsoft разработала новый дизайн для сайта Верховной Рады Украины

Официальный сайт Верховной Рады Украины снова сменил дизайн: его разработала украинская компания Kitsoft.

Как сообщили Delo.ua в пресс-службе компании, дизайн создан в соответствии с современными технологиями, привычками пользователей и принципами удобства, актуальности и максимальной инклюзивности. Теперь главная страница сайта активно отражает работу парламента, а остальная информация структурирована в соответствующие разделы.

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"На главной странице мы сфокусировали внимание на первых трех экранах. Из них пользователь получает важнейшую информацию о работе парламента: главные и актуальные новости, ход и результаты пленарных заседаний и календарь. Блок пленарного заседания теперь динамичный. Он наглядно отражает актуальную информацию о ходе заседаний, результаты и структуру голосований. Электронная регистрация сразу дает понять, насколько заполнен парламентский зал. Во время заседания в этом блоке появляется окно с трансляцией — можно присоединиться и наблюдать работу парламента в прямом эфире без необходимости переходить на другие сайты", — рассказали в Kitsoft. 

Помимо этого, теперь появилось удобство поделиться новостью с сайта Рады в соцсетях, а сам сайт адаптивен к мобильным, поисковым алгоритмам. 

"Законопроекты вынесли на главную страницу и упорядочили по дате принятия. Медиа центр — совершенно новый раздел на сайте. Здесь собраны все новости и мультимедиа Верховной Рады. Раздел можно добавить в "Избранное" и всегда удобно получать новости из первоисточника... Сайт парламента содержит большое количество ссылок на сторонние ресурсы: различные материалы и документы, архивы и каталоги, и тому подобное. В старой версии эти ссылки содержались в виде подпунктов навигационного меню. Это перегружало сайт, плохо влияло на поисковую оптимизацию, а главное — затрудняло пользователю восприятие и понимание контекста. Поэтому мы упорядочили и сгруппировали этот контент в отдельные блоки, что поможет лучше ориентироваться в информации и улучшить опыт пользователей", — говорится в сообщении компании. 

"Согласно исследованию ВОЗ за 2010 год 4% населения Земли имеют нарушения зрения. Это, соответственно, около полутора миллионов украинцев. Поэтому в новом дизайне мы позаботились о контрастности, размерах, отсутствии ярких элементов — не должно быть особых потребностей, а должны быть особые решения. Новый дизайн поможет на сайте забыть об особых потребностях", — отметили в компании. 

При создании сайта в Kitsoft руководствовались принципами Дизайн-системы государственных сайтов Украины, которая объединяет лучшие практики для разработки интерфейсов, и в 2019 году была утверждена постановлением Кабинета министров Украины. Согласно Дизайн-системе, созданы и другие государственные сайты, такие как "Урядовый портал", сайты для МВСУ, АМКУ, Минагро и др.

Сколько денег было потрачено на разработку нового дизайна официального сайта Верховной Рады, не сообщается. 

СПРАВКА

Kitsoft — украинская компания, которая разрабатывает цифровые технологии для государственных органов и коммерческих организаций; разработчик Дизайн-системы государственных сайтов Украины, утвержденной КМУ в 2019. Среди проектов компании: портал "Дія" (онлайн услуги для ФЛП, ООО, "єМалятко", "Помощь по безработице"), онлайн услуги для моряков "е-Гавань", электронный полис для МТСБУ, веб порталы для ДФРР, КМУ, МИД, АМКУ и др.

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