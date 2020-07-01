Компания Kitsoft разработала новый дизайн для сайта Верховной Рады Украины

Официальный сайт Верховной Рады Украины снова сменил дизайн: его разработала украинская компания Kitsoft.

Как сообщили Delo.ua в пресс-службе компании, дизайн создан в соответствии с современными технологиями, привычками пользователей и принципами удобства, актуальности и максимальной инклюзивности. Теперь главная страница сайта активно отражает работу парламента, а остальная информация структурирована в соответствующие разделы.

"На главной странице мы сфокусировали внимание на первых трех экранах. Из них пользователь получает важнейшую информацию о работе парламента: главные и актуальные новости, ход и результаты пленарных заседаний и календарь. Блок пленарного заседания теперь динамичный. Он наглядно отражает актуальную информацию о ходе заседаний, результаты и структуру голосований. Электронная регистрация сразу дает понять, насколько заполнен парламентский зал. Во время заседания в этом блоке появляется окно с трансляцией — можно присоединиться и наблюдать работу парламента в прямом эфире без необходимости переходить на другие сайты", — рассказали в Kitsoft.

Помимо этого, теперь появилось удобство поделиться новостью с сайта Рады в соцсетях, а сам сайт адаптивен к мобильным, поисковым алгоритмам.

"Законопроекты вынесли на главную страницу и упорядочили по дате принятия. Медиа центр — совершенно новый раздел на сайте. Здесь собраны все новости и мультимедиа Верховной Рады. Раздел можно добавить в "Избранное" и всегда удобно получать новости из первоисточника... Сайт парламента содержит большое количество ссылок на сторонние ресурсы: различные материалы и документы, архивы и каталоги, и тому подобное. В старой версии эти ссылки содержались в виде подпунктов навигационного меню. Это перегружало сайт, плохо влияло на поисковую оптимизацию, а главное — затрудняло пользователю восприятие и понимание контекста. Поэтому мы упорядочили и сгруппировали этот контент в отдельные блоки, что поможет лучше ориентироваться в информации и улучшить опыт пользователей", — говорится в сообщении компании.

"Согласно исследованию ВОЗ за 2010 год 4% населения Земли имеют нарушения зрения. Это, соответственно, около полутора миллионов украинцев. Поэтому в новом дизайне мы позаботились о контрастности, размерах, отсутствии ярких элементов — не должно быть особых потребностей, а должны быть особые решения. Новый дизайн поможет на сайте забыть об особых потребностях", — отметили в компании.

При создании сайта в Kitsoft руководствовались принципами Дизайн-системы государственных сайтов Украины, которая объединяет лучшие практики для разработки интерфейсов, и в 2019 году была утверждена постановлением Кабинета министров Украины. Согласно Дизайн-системе, созданы и другие государственные сайты, такие как "Урядовый портал", сайты для МВСУ, АМКУ, Минагро и др.

Сколько денег было потрачено на разработку нового дизайна официального сайта Верховной Рады, не сообщается.

СПРАВКА

Kitsoft — украинская компания, которая разрабатывает цифровые технологии для государственных органов и коммерческих организаций; разработчик Дизайн-системы государственных сайтов Украины, утвержденной КМУ в 2019. Среди проектов компании: портал "Дія" (онлайн услуги для ФЛП, ООО, "єМалятко", "Помощь по безработице"), онлайн услуги для моряков "е-Гавань", электронный полис для МТСБУ, веб порталы для ДФРР, КМУ, МИД, АМКУ и др.