Недвижимость 1 час назад

Группа компаний "Н-Инвест" урегулировала проблему николаевской новостройки ЖК "Олимп"

Для 60 семей, купивших здесь квартиры, больше не существует риска лишиться жилья из-за действий застройщика "Капитолий"

ЖК "Олимп", фото: www.n-invest.com.ua ЖК "Олимп", фото: www.n-invest.com.ua
ЖК "Олимп", фото: www.n-invest.com.ua

Строительная компания "Н-Инвест" смогла урегулировать конфликтную ситуацию, в которой около 60 владельцев квартир дома по улице Космонавтов, 128-Д в Николаеве могли оказаться без жилья из-за непорядочного застройщика в лице компании "Капитолий".

Строительство новостройки по улице Космонавтов, 128-Д, было начато в далеком 2007 году компанией "Капитолий" на полученные в "Дельта Банке" кредитные средства. Однако строительство не было завершено, кредит не выплачен, а инвесторы квартир, которые вложили средства на этапе строительства, оставлены один на один с проблемой.

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В итоге в 2016 году инициативная группа представителей владельцев квартир вышеупомянутого дома, взяла на себя обязательства и закончила строительство, дав возможность десяткам семей получить долгожданное жилье.

В 2019 году кредитная задолженность компании "Капитолий" была выкуплена компанией "Центрум капитал", которая и предъявила свои требования относительно погашения долга за счет продажи части квартир в новострое по улице Космонавтов, 128-Д. Впоследствии владельцы около 60 квартир оказались заложниками ситуации.

По стечению обстоятельств в конфликтную ситуацию попали интересы группы компаний "Н-Инвест", в которую входит новострой по адресу ул. Космонавтов, 128-Г, в связи с тем, что новострой "Н-Инвест" является примыкающей секцией многоэтажного дома к сданному новострою по ул. Космонавтов, 128-Д.

Несмотря на сложность данной ситуации, менеджмент компаний группы компаний "Н-Инвест" взял на себя ответственность за решение этой ситуации и в ходе длительных и непростых переговоров с "Центрум капитал" было найдено решение, в результате которого квартиры будут сохранены за их нынешними владельцами.

По утверждению представителей "Н-Инвест" и "Центрум капитал", урегулирование всех споров, связанных с новостроем по ул. Космонавтов, 128-Д, должно завершиться до конца октября 2020 года.

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