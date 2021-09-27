Новости компаний 1 час назад

Компания Робофорекс возглавила рейтинг лучших Форекс брокеров МОФТ 2021

Результаты экспертного исследования МОФТ вновь продемонстрировали растущую конкуренцию среди Форекс брокеров. Этот тренд прослеживается во всех направлениях работы брокерских компаний, но в большей степени в финансово-экономической нише

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Эксперты МОФТ осуществили комплексную проверку Форекс брокеров, в рамках которой изучили более 100 параметров работы каждой компании. На основе полученных результатов был опубликован новый рейтинг Форекс брокеров МОФТ 2021.

Лучшие Форекс брокеры 2021 — ТОП-5

Результаты экспертного исследования МОФТ вновь продемонстрировали растущую конкуренцию среди Форекс брокеров. Этот тренд прослеживается во всех направлениях работы брокерских компаний, но в большей степени в финансово-экономической нише.

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Согласно исследованиям, лидером рынка Форекс по-прежнему остается компания Roboforex. По всем базовым параметрам она существенно опережает своих основных конкурентов — компании Admiral Markets, EXNESS и Forex4you. Отзывы о Roboforex, собранные на сайте МОФТ, также свидетельствуют о высокой оценке брокера со стороны его клиентов.

В свою очередь компания Admiral Markets продолжает набирать обороты, наращивает клиентскую базу и демонстрирует стабильный рост торговых оборотов. Команда брокера придерживается ранее заданного вектора движения, что позволяет Admiral Markets улучшать свои позиции в рейтинге и противостоять давлению конкурентов.

Несмотря на зафиксированный ранее спад по всем базовым параметрам в компаниях EXNESS и Forex4you, эти брокеры смогли принять антикризисные меры и вернулись в ТОП-5 Форекс рейтинга МОФТ. Команда EXNESS значительно усилила позиции по всем клиентским и сервисным параметрам, а в Forex4you приняли ряд стратегически важных решений, что сразу же отразилось на финансовом и экономическом положении компании на рынке Форекс и в рейтинге лучших брокеров МОФТ.

Также стоит отметить стабильное развитие компании Evotrade, что позволяет ей оставаться на границе ТОП-5 и сдерживать напор конкурентов — компаний FxPro и Tickmill, которые вновь выбыли из первой пятерки рейтинга брокеров из-за давления со стороны EXNESS и Forex4you.

Методология МОФТ — уникальный алгоритм проверки Форекс брокеров

Экспертное исследование и проверка всех направлений работы брокеров осуществляется финансовыми специалистами по уникальному алгоритму — методологии МОФТ. Методология является алгоритмом, который изучает и оценивает все базовые параметры работы брокеров путем их комплексной проверки. 

Сводные результаты, полученные в процессе исследования брокеров по всем функциональным группам методологии МОФТ, позволяют сформировать объективный и независимый Рейтинг лучших Форекс брокеров МОФТ.

Фото: Depositphotos

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