Компания Робофорекс возглавила рейтинг лучших Форекс брокеров МОФТ 2021

Эксперты МОФТ осуществили комплексную проверку Форекс брокеров, в рамках которой изучили более 100 параметров работы каждой компании. На основе полученных результатов был опубликован новый рейтинг Форекс брокеров МОФТ 2021.

Лучшие Форекс брокеры 2021 — ТОП-5

Результаты экспертного исследования МОФТ вновь продемонстрировали растущую конкуренцию среди Форекс брокеров. Этот тренд прослеживается во всех направлениях работы брокерских компаний, но в большей степени в финансово-экономической нише.

Согласно исследованиям, лидером рынка Форекс по-прежнему остается компания Roboforex. По всем базовым параметрам она существенно опережает своих основных конкурентов — компании Admiral Markets, EXNESS и Forex4you. Отзывы о Roboforex, собранные на сайте МОФТ, также свидетельствуют о высокой оценке брокера со стороны его клиентов.

В свою очередь компания Admiral Markets продолжает набирать обороты, наращивает клиентскую базу и демонстрирует стабильный рост торговых оборотов. Команда брокера придерживается ранее заданного вектора движения, что позволяет Admiral Markets улучшать свои позиции в рейтинге и противостоять давлению конкурентов.

Несмотря на зафиксированный ранее спад по всем базовым параметрам в компаниях EXNESS и Forex4you, эти брокеры смогли принять антикризисные меры и вернулись в ТОП-5 Форекс рейтинга МОФТ. Команда EXNESS значительно усилила позиции по всем клиентским и сервисным параметрам, а в Forex4you приняли ряд стратегически важных решений, что сразу же отразилось на финансовом и экономическом положении компании на рынке Форекс и в рейтинге лучших брокеров МОФТ.

Также стоит отметить стабильное развитие компании Evotrade, что позволяет ей оставаться на границе ТОП-5 и сдерживать напор конкурентов — компаний FxPro и Tickmill, которые вновь выбыли из первой пятерки рейтинга брокеров из-за давления со стороны EXNESS и Forex4you.

Методология МОФТ — уникальный алгоритм проверки Форекс брокеров

Экспертное исследование и проверка всех направлений работы брокеров осуществляется финансовыми специалистами по уникальному алгоритму — методологии МОФТ. Методология является алгоритмом, который изучает и оценивает все базовые параметры работы брокеров путем их комплексной проверки.

Сводные результаты, полученные в процессе исследования брокеров по всем функциональным группам методологии МОФТ, позволяют сформировать объективный и независимый Рейтинг лучших Форекс брокеров МОФТ.