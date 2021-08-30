Компания Томаша Фиалы строит в Тернопольской области элеваторный комплекс (ФОТО)

Карловский машиностроительный завод KMZ Industries, входящий в структуру инвестиционной компании Dragon Capital Investments Limited, ведет строительство элеваторного комплекса в Тернопольской области, рассчитанного на единовременное хранение до 25 тысяч тонн сельскохозяйственных культур.

Как сообщила пресс-служба компании в Facebook, на сегодняшний день заканчивается монтаж двух зернохранилищ емкостью по 10,68 тысячи тонн.

"В Тернопольской области первые два конусных силоса из пяти, запланированных проектом, уже выросли в полный рост. Вскоре начнем подъем первого из двух силосов диаметром 27,5 м: почти готова крыша. В целом будет построен комплекс мощностью 25 тысяч тонн единовременного хранения", — говорится в сообщении.

По информации KMZ Industries, всего элеваторный комплекс состоит из семи емкостей для хранения зерна: двух вышеуказанных силосов на плоском основании диаметром 27 м (вместимостью 10,68 тысячи тонн каждый), двух емкостей-хопперов диаметром 11 м (1,67 тысячи тонн каждый), а также трех конусных силосов диаметром 5,5 м (вместимостью около 0,1 тысячи тонн каждый).

В компании отметили, что доставку зерна в комплекс обеспечат шесть транспортных норий, а также скребковые цепные транспортеры производительностью 175 тонн и 250 тонн в час соответственно. Суммарная длина их логистического маршрута — 680 метров.

KMZ Industries производит cилосы на плоском основании, конусном днище, силосы для хранения муки, шахтные зерносушилки Brice-Baker (британской разработки) и ДСП (украинской разработки), транспортное оборудование (нории, цепные, ленточные и винтовые конвейеры), сепараторы для очистки зерна, монтирует и автоматизирует элеваторное оборудование и технологические процессы на зернохранилищах.

Читайте также: НАБУ обнаружило миллионные хищения зерна на элеваторе Госрезерва в Сумской области

Стоит отметить, что 100% акций KMZ Industries владеет инвестиционная компания Dragon Capital Investments Limited (Кипр), конечным бенефициаром которой является Томаш Фиала.

Напомним, что в январе Dragon Capital закрыла сделку по покупке компании Treeum, являющейся ведущим финансовым онлайн-супермаркетом в Украине и управляющей деловыми медиаресурсами minfin.com.ua и finance.ua с суммарной аудиторией 8 млн посетителей в месяц.

Отметим также, что компания Фиалы финансово помогает Киевской школе экономики, возглавляемой бывшим министром экономики Тимофеем Миловановым. Так, в конце июня 2020 года Dragon Capital купила для этого учреждения новое здание — площадью 4,4 тысячи квадратных метров.

В мае 2021 года было объявлено, что Dragon Capital сделает первую инвестицию в эндаумент-фонд КШЭ в размере 30 млн грн.

В апреле же группа Dragon Capital совместно с чешским банкиром Иваном Свитеком завершили покупку Юнекс Банка у "Смарт-холдинга" Вадима Новинского.