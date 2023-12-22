Компанія Hyperloop One закривається та розпродає активи

Американська транспортна компанія Hyperloop One, що будувала вакуумні тунелі для швидкісних поїздів, закривається та продає активи.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

Як пише видання, компанія звільнила більшість своїх співробітників і намагається продати свої активи та обладнання.

Іншим працівникам, яким доручено наглядати за продажем активів, повідомили, що їхня робота на компанію закінчиться 31 грудня.

На початку 2022 року в компанії працювало понад 200 осіб.

Компанія також закрила свій офіс у Лос-Анджелесі.

Від моменту заснування в 2014 році стартап Hyperloop One зібрав понад $450 мільйонів.

Компанія побудувала невеликий тестовий тунель поблизу Лас-Вегасу і на деякий час взяла назву Virgin Hyperloop One після інвестицій компанії Virgin мільярдера Річарда Бренсона. Virgin забрала з назви свій бренд після того, як минулого року стартап вирішив зосередитися на перевезенні вантажів, а не людей.

Від 2016 року Дубайський конгломерат DP World підтримує Hyperloop One і володіє контрольним пакетом акцій.

За даними джерел Bloomberg, залишок інтелектуальної власності стартапу передадуть DP World.

Колись Hyperloop One мріяла побудувати високошвидкісне сполучення між Європою і Китаєм, яке б давало змогу доставляти вантажі з одного кінця Євразії в інший за один день.

Спочатку компанія мала на меті забезпечити транспортування як вантажів, так і людей у капсулах, що подорожують герметичними металевими трубами на великі відстані зі швидкістю, подібною до швидкості літака.

В 2021 році компанія Virgin Hyperloop на випробувальному полігоні DevLoop у Лас-Вегасі (штат Невада, США) влаштувала першу у світі пасажирську поїздку у швидкісній системі, яка використовує магнітну левітацію для переміщення капсул з пасажирами чи вантажем.

Ще в червні 2018 року Міністерство інфраструктури України підписало меморандум про співпрацю з компанією Hyperloop. Тодішній міністр інфраструктури Володимир Омелян стверджував, що технологія Hyperloop буде реалізована в Україні в перспективі 5-10 років.

Але вже у 2019 році новий міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що проєкту Hyperloop в Україні не буде.