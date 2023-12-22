Компания Hyperloop One закрывается и распродает активы

Американская транспортная компания Hyperloop One, строившая вакуумные тоннели для скоростных поездов, закрывается и продает активы.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Как пишет издание, компания уволила большинство своих сотрудников и пытается продать свои активы и оборудование.

Другим работникам, которым поручено наблюдать за продажей активов, сообщили, что их работа на компанию истечет 31 декабря.

В начале 2022 года в компании работало более 200 человек.

Компания также закрыла свой офис в Лос-Анджелесе.

С момента основания в 2014 году стартап Hyperloop One собрал более 450 миллионов долларов.

Компания построила небольшой тестовый тоннель вблизи Лас-Вегаса и на время взяла название Virgin Hyperloop One после инвестиций компании Virgin миллиардера Ричарда Брэнсона. Virgin забрала из названия свой бренд после того, как в прошлом году стартап решил сосредоточиться на перевозке грузов, а не людей.

С 2016 года Дубайский конгломерат DP World поддерживает Hyperloop One и владеет контрольным пакетом акций.

По данным источников Bloomberg, остаток интеллектуальной собственности стартапа передадут DP World.

Когда-то Hyperloop One мечтала построить высокоскоростное сообщение между Европой и Китаем, которое позволяло бы доставлять грузы из одного конца Евразии в другой за один день.

Изначально компания стремилась обеспечить транспортировку как грузов, так и людей в капсулах, путешествующих герметичными металлическими трубами на большие расстояния со скоростью, подобной скорости самолета.

В 2021 году компания Virgin Hyperloop на испытательном полигоне DevLoop в Лас-Вегасе (штат Невада, США) устроила первую в мире пассажирскую поездку в скоростной системе, использующую магнитную левитацию для перемещения капсул с пассажирами или грузом.

Еще в июне 2018 Министерство инфраструктуры Украины подписало меморандум о сотрудничестве с компанией Hyperloop. Тогдашний министр инфраструктуры Владимир Емельян утверждал, что технология Hyperloop будет реализована в Украине в перспективе 5-10 лет.

Но уже в 2019 году новый министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что проекта Hyperloop в Украине не будет.