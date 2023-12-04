Основатель Virgin Galactic больше не будет инвестировать в компанию

Основатель компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон исключает возможность вкладывать больше денег в убыточную фирму. Об этом он сказал изданию Financial Times.

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"У нас не самые глубокие карманы после Covid, и Virgin Galactic имеет 1 миллиард долларов, или почти. Я считаю, что она должна иметь достаточно средств, чтобы выполнять свою работу самостоятельно", – высказался бизнесмен.

Брэнсон рассказал, что он "все еще любит" проект Virgin Galactic и что тот действительно зарекомендовал себя и технологию коммерческих космических полетов. Galactic недавно завершила свой шестой коммерческий рейс за полгода, цены на билет стартуют от 450 тыс. долларов.

Virgin Group до сих пор остается одним из крупнейших акционеров Galactic, несмотря на продажу акций более чем на 1 млрд долларов в 2020 и 2021 годах и уменьшение своей доли до 7,7%.

Virgin Galactic: проблемы с финансами

В мае текущего года из-за ряда проблем объявил о закрытии стартап Virgin Orbit, 75% которого принадлежали Брэнсону. Компания обанкротилась и на аукционе продала активы четырем фирмам.

Как теперь пишет FT, аналитики считают, что Galactic извлекла урок и не готова тратить все свои деньги на убыточные рейсы.

В прошлом месяце Virgin Galactic, основанная в 2004 году, объявила о сокращении рабочих мест и прекращении коммерческих рейсов на 18 месяцев со следующего года. Там заявили, что пытаются сохранить деньги на разработку космического самолета, который мог бы перевозить больше пассажиров.

Поступление такого космического судна в эксплуатацию ожидается в 2026 году. В Virgin утверждают, что у них достаточно финансирования до того времени. Но некоторые аналитики прогнозируют, что в 2025 году Galactic попросит у инвесторов побольше денег.