Компанія підійшла до нового етапу свого зростання та продовжить масштабуватися в нових категоріях, — Марко Ткачук, СЕО IDS Ukraine

2025 рік є знаковим для компанії IDS Ukraine. Одразу кілька важливих подій зійшлися у символічний трикутник: 30-річчя бренду «Моршинська», входження СЕО компанії Марка Ткачука до переліку 50 найкращих топменеджерів України й історично найвищі показники ефективності за підсумками 2024-го.

Упродовж двох десятиліть Марко Ткачук очолює IDS Ukraine — лідера українського ринку бутильованих вод. Компанія об’єднує відомі бренди, як-от «Моршинська», «Миргородська» й «Аляска», а також національного оператора доставлення води IDS Aqua Service. Попри виклики IDS Ukraine не лише утримала свої позиції, але й вийшла на новий рівень.

У 2024 році компанія відновила довоєнні обсяги виторгу, сплатила рекордні податки (1,15 млрд грн) і запустила нові продукти, які демонструють успішну динаміку на ринку.

Марко Ткачук розказує про те, що стоїть за стійкістю бізнесу, як трансформувався бренд «Моршинська» за 30 років, яким є стратегічне бачення майбутнього компанії і чому саме довгострокова стабільність менеджменту стала рушієм проривних змін.

Ви очолюєте IDS Ukraine більш як 20 років. Які ключові принципи допомагають компанії залишатися стійкою?

— Стійкість — це не тільки про витривалість під час криз. Це про здатність зберігати курс, коли обставини змінюються. Нашою опорою завжди була довгострокова стратегія, стабільна управлінська команда та системний підхід до розвитку.

Я керую IDS Ukraine майже 20 років, і за цей час компанія успішно пройшла траєкторією зростання через кілька економічних криз, зміну трьох складів акціонерів, пандемію, а зараз долає виклики війни.

За жодних обставин ми не змінювали свого підходу: продовжували інвестувати, розвивати нові напрями, підтримувати команду. У 2024 році попри всі виклики ми повернули обсяги продажів до довоєнного рівня, сплатили рекордні податки, збільшилиінвестиційні проєкти, а наша команда зросла на 9%.

У 2024 році ми розширили програму капітальних інвестицій до 196 млн грн — більш як на 48% порівняно з 2023 роком.

Розвиток попри всі обставини можливий лише тоді, коли в компанії є довіра, стратегія і команда, яка мислить не кризами, а перспективами.

Як протягом цього часу змінювався бренд «Моршинська»?

— «Моршинська» — це історія багаторічного послідовного зростання. 30 років тому це був радше локальний бренд з невеликою часткою ринку. Сьогодні це улюблений бренд українців, абсолютний національний лідер з часткою понад 30%. Та головне не показники.

Ми поступово формували довіру та лояльність споживачів, інвестували у виробництво, дистрибуцію, маркетинг, вибудовували екосистему бренду. «Моршинська» стала частиною повсякденного життя мільйонів українців — водою, якій довіряють.

За даними досліджень, для 33% українців «Моршинська» — основний бренд води і найбажаніша марка для купівлі та споживання, суттєво випереджаючи конкурентів за цим показником. Інший наш бренд «Миргородська» посідає другу позицію. Прихильність споживачів — найцінніша оцінка роботи команди IDS Ukraine.

Навіть у найскладніший період — після початку повномасштабного вторгнення — ми не зупинили розвиток. Забезпечили сталість виробничих процесів, а вже з 2023 року запустили принципово нові для компанії продукти: енергетичний напій «Воля», «Моршинську» зі смаками та «Лимонаду». Їх об’єднує основа — природна «Моршинська». Сьогодні новинки вже забезпечують приблизно 10% продажів.

Ми бачимо зростання інтересу українців до них: розвиваємо в Україні категорію мінеральної води зі смаками. Маємо амбіцію стати лідером цього напряму.

Які з ринкових сегментів IDS Ukraine вважає найбільш перспективними для розширення своєї присутності та подальшого зростання?

— Ми завжди розглядали воду не як статичний ринок, а як живий змінюваний простір із можливістю створення нових категорій. Сегмент бутильованої води (зокрема мінеральної) є складним щодо подальшого збільшення своєї частки. Однак це не означає, що ми досягли максимуму стосовно розвитку компанії. Ми підійшли до нової межі її зростання та продовжимо масштабуватися у нових категоріях.

У 2023-2024 роках запустили одразу кілька нових продуктів. «Лимонада» — як відповідь на запит щодо натуральних освіжальних напоїв. Енергетичний напій «Воля» — сильний амбітний продукт, який має помітну частку у своєму сегменті, конкуруючи з традиційними та глобальними гравцями. І «Моршинська» зі смаками — нова категорія, яку ми формуємо як новий сегмент ринку.

Інший великий напрям — сервіс доставлення води у сегменті Home & Office Delivery (HOD) і наш структурний підрозділ IDS Aqua Service, який досі залишається єдиним гравцем у своєму сегменті. Він має національне покриття й охоплення майже 1600 населених пунктів України та у 2024 році продемонстрував збільшення виторгу на 21%. Ми бачимо тут стійке зростання завдяки довірі клієнтів і сервісу, що відповідає найвищим стандартам.

Для нас зростання — це не тільки обсяги. Це розширення ролі компанії у житті споживача. Десятки років ми фокусуємося на підвищенні та формуванні нової парадигми бутильованої води: безпечна, якісна, натуральна, смачна, здорова, зручна та соціально значуща.

Як ви оцінюєте конкуренцію на ринку води та напоїв в Україні? Які чинники визначають успіх бренду у цій сфері?

— Конкуренція у нашій галузі відчутна. Ми працюємо поруч із глобальними компаніями на кшталт PepsiCo та Coca-Cola. Є також сильні локальні гравці — у сегменті вод слідом за нами, хоч і з великим відривом, «велику трійку» формують амбітні українські компанії. З’являються нові активні гравці, але поки що більшість конкурентів намагається наслідувати «Моршинську» у комунікації, пакуванні та навіть у назві.

Я завжди кажу: не конкуренти визначають твій успіх, а твоя команда і твої рішення. Ми здобули та багато років утримуємо ринкове лідерство не через агресивну конкуренцію, а завдяки системності та наявності найкращих у країні джерел. Розбудували найефективнішу дистрибуцію. Інвестували в якість, сертифікацію глобального рівня та контроль виробництва. Інвестуємо у цифрові рішення для управління бізнесом, зокрема, впроваджуємо Microsoft Dynamics 365, щоб підвищити якість і швидкість управлінських процесів.

Також дуже важливим є бренд. «Моршинська» — це довіра та гарне самопочуття. «Воля» — це енергія та сила. Ми не просто створюємо продукти, а формуємо асоціації та емоції. І це те, що дає перевагу. Успішний бренд — це той, що вміє розмовляти з аудиторією. І робить це чесно, відкрито та регулярно.

До 2022 року компанія акцентувала увагу на екологічних ініціативах, здоровому способі життя, сталому виробництві. Як змінилися ці пріоритети за останні три роки?

— Екологія й сталість зберігаються у нашій ДНК. Проте взимку 2022 року ми зрозуміли: місія нашого бізнесу набагато ширша — IDS Ukraine і наші бренди мають стати частиною гуманітарної інфраструктури країни.

IDS Ukraine поставила на чільне місце соціальну місію: ми зосередилися на підтримці людей, громад, військових і ветеранів, рятувальників і медиків. Що ефективніше працює наш бізнес, то більше ми можемо допомагати. У цьому сенсі поєднання прибутковості та соціальної місії не протилежності, а два боки однієї медалі. І кожен із українців, беручи з полиці нашу продукцію, спільно з нами робить внесок у велику гуманітарну справу.

Від лютого 2022 року ми спрямували понад 485 млн грн на гуманітарні ініціативи та благодійну підтримку і продовжуємо допомагати. Це забезпечення критично важливим продуктом — водою, підтримка реабілітаційних центрів, допомога захисникам і рятувальникам. І ми не збираємося зупинятись, поки потрібна наша допомога.

Ми переконані, що сталий розвиток сьогодні — це не лише про довкілля. Це про здатність бізнесу бути опорою для людей у найтемніші часи.

Які соціальні проєкти реалізує IDS Ukraine?

— З початку повномасштабного вторгнення ми переосмислили свою соціальну місію. Допомога стала не окремим напрямом, а частиною щоденної роботи компанії. Під час повномасштабного вторгнення ми забезпечуємо українців водою у критичні моменти — уже витратили більш ніж 300 млн грн. Допомагаємо нашим мобілізованим співробітникам — виділили понад 119 млн грн. Ще більш як 61 млн грн спрямували на підтримку реабілітаційних центрів і ветеранів, розвиток інфраструктури для їхнього відновлення та реабілітації.

Один із таких проєктів — партнерство з центром реабілітації військових Next Step. Разом ми запустили ініціативу «Воля рухатися вперед». Одну гривню з кожної банки енергетичного напою «Воля» зі смаком «Оригінальний» спрямовуємо на допомогу пораненим захисникам, які проходять реабілітацію або потребують протезування. На підтримку цієї ініціативи було створено лімітований дизайн банки з логотипом центру. Ми проводимо масштабну інформаційну кампанію та плануємо серію активностей протягом 2025 року.

Інший важливий напрям — підтримка громад, де ми працюємо. У 2024 році на запит Міністерства освіти та науки запустили та фінансуємо проєкт зі зміцнення енергонезалежності дитячих садків і шкіл у Миргороді на суму більш ніж 3,5 млн грн. Разом із міською радою та фахівцями забезпечуємо освітні заклади гібридними інверторами й акумуляторними блоками, щоб навчання не зупинялося навіть за відключень світла.

Для нас це не благодійність, а відповідальність. Сильний бізнес — це той, що здатен підтримати спільноту в найскладніший час.

Як змінилася стратегія розвитку компанії з огляду на поточну економічну ситуацію?

— Ми свідомо не використовували так званий режим виживання і, навпаки, посилили інвестиції у розвиток і трансформацію.

За підсумками 2024 року IDS Ukraine показала виторг понад 6,8 млрд грн — більше ніж у довоєнному 2021-му. Це стало можливим завдяки збереженню ланцюгів постачання, підтримці сталого виробництва, запуску нових продуктів і фокусованій роботі з командою.

Ми сплатили 1,15 млрд грн податків. Для порівняння: у 2021 році було 752 млн. Водночас ми забезпечили стабільну ліквідність — маємо сотні мільйонів гривень на рахунках. Важливо, що гроші від нашої діяльності підтримують стійкість громад, де підприємства IDS Ukraine є великими локальними роботодавцями та ключовими донорами бюджетів. Завод «Оскар» у Моршині у 2024 році сплатив до бюджету 370 млн грн, а завод у Миргороді — 165 млн грн.

Ми також збільшили штат на 9%, це реальні робочі місця та добробут сімей тисяч працівників.

Розширюється географія продажів і продуктова лінійка, а це сприяє підтримці поточних і створенню нових робочих місць у дистрибуційних і логістичних партнерів, що дозволяє залучати ще приблизно 500 додаткових співробітників для забезпечення логістичних потреб і продажів продуктів компанії.

Варто сказати про глибинну цифрову трансформацію. Ми впроваджуємо Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations. Це новий рівень ефективності, прозорості та гнучкості бізнесу. Це ще одна наша «суперсила» у конкурентному змаганні на ринку.

Ми не просто адаптуємося, а масштабно інвестуємо у майбутнє, бо розуміємо, що саме зараз потрібно діяти сміливо.

Яким ви бачите IDS Ukraine за 5-10 років? Ваші прогнози щодо розвитку ринку безалкогольних напоїв?

— Ринок питної води в Україні має значний потенціал. Якщо в Європі на одну людину припадає більш як 100 л бутильованої води на рік, у США — понад 150 л, то в Україні лише 60 л. Попри війну ми бачимо повільне, але стабільне зростання.

Люди дедалі більше дбають про здоров’я. Зростає попитна категорію«вода плюс» —це напої на основі природної води з натуральними інгредієнтами, а також функціональну воду. Саме тут ми плануємо бути першими.

За 5-10 років IDS Ukraine буде не лише лідером на ринку води. Ми вже зараз формуємо нові категорії, які базуються на тих самих принципах: природність, якість, користь для здоров’я та відновлення. У цьому наша філософія. Ми бачимо компанію, яка є національним лідером, розширює присутність у нових сегментах, інвестує у власне виробництво, людей, технології і водночас залишається бізнесом зі стійкою соціальною місією.

Ми не просто реагуємо на зміни, ми їх формуємо та задаємо темп як лідер ринку. Саме тому інвестуємо у нові продукти та силу українських брендів, розвиваємо культуру споживання води. І саме тому працюємо так, ніби наступні 30 років «Моршинської» починаються вже сьогодні.