Кому по вкусу украинский шоколад

Производство шоколадной продукции в Украине в прошлом году сократилось на 6% — до 170,4 тыс. тонн. В 2015 году производители выпустили 181,7 тыс. тонн шоколадных батончиков, плиток и конфет. Такие данные опубликовала Государственная служба статистики Украины (Госстат).

Как объясняют аналитики компании Pro-consulting, за прошлый год производство шоколадных батончиков и плиток вновь увеличилось за счет роста спроса на данный вид продукции. "Тем не менее, объемы производства шоколадных конфет продолжали сокращаться. При этом сокращение в деньгах было гораздо ниже, чем в натуральном выражении",— говорят в аналитической компании.

Без шоколада

В 2016 году объемы экспорта шоколада продолжили падать, как в денежном, так и натуральном выражении. "Основная причина — потеря российского рынка, который выступал главным закупщиком шоколадной продукции украинских производителей",— говорят аналитики компании Pro-consulting.

Кроме того, потеря российского рынка негативно сказалась на продвижении продукции и в среднеазиатских странах бывшего Советского Союза, ведь транзит через территорию России закрыт. "Поставляем продукцию двумя морями — Черным и Каспийским. Это в два раза дольше по времени и в три раза дороже. Мы не ушли не из одного рынка, однако конкурировать на них нам стало сложнее из-за того роста цен вследствие удорожания логистики",— говорит исполнительный директор кондитерской фабрики "АВК" Роман Бабец.

Так, по данным Госстата, за 11 месяцев 2016 года украинские производители отгрузили 50,7 тыс. тонн ($117,5 млн) шоколадной продукции, что на 13,9% меньше, чем годом ранее. Отметим, что за аналогичный период 2015 года было экспортировано 58,9 тыс. тонн ($139,8 млн) продукции.

Если смотреть на географию поставок, то основным покупателем украинских сладостей в прошлом году стал Казахстан. На ее долю пришлось 17,5% всех поставок в денежном выражении.

Страны-экспортеры украинского шоколада в 2015 и 2016 годах

2015 год 2016 год Казахстан $29,1 млн Казахстан $23,5 млн Грузия $13,5 млн Белорусь $11,2 млн Белорусь $13,3 млн Грузия $11,2 млн Другие страны $102,8 млн Другие страны $88,1 млн

Основной страной-импортером шоколада в Украину, в денежном выражении, стала Польша. На ее долю припадает 36,8% всех поставок. Отметим, что в 2015 году лидером среди стран-импортеров была Россия (36,68%).

Страны-импортеры шоколада в Украину в 2015 и 2016 годах