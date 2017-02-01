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Кому по вкусу украинский шоколад

01 февраля 2017, 14:10
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Производство шоколадной продукции в Украине продолжает падать. По итогам 2016 года потери составили 6%, по сравнению с 2015 годом

Кому по вкусу украинский шоколад | Потребрынки | Дело Увеличить картинку

Производство шоколадной продукции в Украине в прошлом году сократилось на 6% — до 170,4 тыс. тонн. В 2015 году производители выпустили 181,7 тыс. тонн шоколадных батончиков, плиток и конфет. Такие данные опубликовала Государственная служба статистики Украины (Госстат).

Как объясняют аналитики компании Pro-consulting, за прошлый год производство шоколадных батончиков и плиток вновь увеличилось за счет роста спроса на данный вид продукции. "Тем не менее, объемы производства шоколадных конфет продолжали сокращаться. При этом сокращение в деньгах было гораздо ниже, чем в натуральном выражении",— говорят в аналитической компании.

Без шоколада

В 2016 году объемы экспорта шоколада продолжили падать, как в денежном, так и натуральном выражении. "Основная причина — потеря российского рынка, который выступал главным закупщиком шоколадной продукции украинских производителей",— говорят аналитики компании Pro-consulting.

Кроме того, потеря российского рынка негативно сказалась на продвижении продукции и в среднеазиатских странах бывшего Советского Союза, ведь транзит через территорию России закрыт. "Поставляем продукцию двумя морями — Черным и Каспийским. Это в два раза дольше по времени и в три раза дороже. Мы не ушли не из одного рынка, однако конкурировать на них нам стало сложнее из-за того роста цен вследствие удорожания логистики",— говорит исполнительный директор кондитерской фабрики "АВК" Роман Бабец.

Так, по данным Госстата, за 11 месяцев 2016 года украинские производители отгрузили 50,7 тыс. тонн ($117,5 млн) шоколадной продукции, что на 13,9% меньше, чем годом ранее. Отметим, что за аналогичный период 2015 года было экспортировано 58,9 тыс. тонн ($139,8 млн) продукции.

Если смотреть на географию поставок, то основным покупателем украинских сладостей в прошлом году стал Казахстан. На ее долю пришлось 17,5% всех поставок в денежном выражении.

Страны-экспортеры украинского шоколада в 2015 и 2016 годах

2015 год

2016 год

Казахстан

$29,1 млн

Казахстан

$23,5 млн

Грузия

$13,5 млн

Белорусь

$11,2 млн

Белорусь

$13,3 млн

Грузия

$11,2 млн

Другие страны

$102,8 млн

Другие страны

$88,1 млн

Основной страной-импортером шоколада в Украину, в денежном выражении, стала Польша. На ее долю припадает 36,8% всех поставок. Отметим, что в 2015 году лидером среди стран-импортеров была Россия (36,68%).

Страны-импортеры шоколада в Украину в 2015 и 2016 годах

2015 год

2016 год

Россия

$25,8 млн

Польша

$25,9 млн

Польша

$15,2 млн

Голандия

$11,3 млн

Германия

$9 млн

Германия

$11 млн

Другие страны

$20,3 млн

Другие страны

$22,1 млн

Автор: Юлия Мартыненко Юлия
Мартыненко
журналист

По материалам: "Дело"
Раздел: > >
Теги: экспорт , импорт , продукты питания , потребрынки , кондитерские изделия

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Кому по вкусу украинский шоколад | Потребрынки | Дело
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